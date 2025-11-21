Nádej existuje, no leukémia sa nevzdáva a silnie. Mária prosí o pomoc, ktorá jej môže zachrániť život - Dobré noviny
Nádej existuje, no leukémia sa nevzdáva a silnie. Mária prosí o pomoc, ktorá jej môže zachrániť život
Nádej existuje, no leukémia sa nevzdáva a silnie. Mária prosí o pomoc, ktorá jej môže zachrániť život

— Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Onkologická pacientka Mária verí v silu dobrých ľudí.

Mária má 44 rokov. Je mama, sestra, kamarátka, žena, ktorá miluje život, no už dva roky bojuje s protivníkom, ktorého by si nevybral nikto – s leukémiou. Jej príbeh je plný odvahy, bolesti, ale aj neuveriteľnej túžby žiť. A dnes má pred sebou najťažší boj, aký si možno predstaviť.

Pred dvoma rokmi podstúpila transplantáciu krvotvorných buniek, darcom bola jej vlastná sestra. Bol to záblesk nádeje, chvíľa, keď všetci verili, že choroba ustúpila. Život sa mohol vrátiť do normálu, aspoň na chvíľu. No presne po dvoch rokoch sa leukémia vrátila – tichá, zákerná a ešte agresívnejšia.

Keď sa svet zastaví – a napriek tomu musíte ísť ďalej

V júni nastúpila Mária na onkohematologické oddelenie v Košiciach, odhodlaná bojovať znova. Po podaní chemoterapie však prišla správa, ktorú nechce počuť nikto: liečba nezabrala a domáca medicína jej už nedokáže pomôcť. Lekári jej naznačili, že jej zostáva iba niekoľko týždňov. No Mária sa odmietla zmieriť s tým, že by sa jej príbeh mal skončiť.

Foto: Ľudiaľuďom.sk

Požiadala lekárku o pomoc, o hľadanie akéhokoľvek riešenia. A ono prišlo. MD Anderson Cancer Center v USA – jedno z najznámejších onkologických centier na svete – potvrdilo, že ju môže prijať do liečby. Nádej, ktorá zmenila všetko. Avšak s jednou obrovskou prekážkou: začiatok liečby si vyžaduje viac než 78 000 dolárov, ktorými Mária nedisponuje.

Nádej z Ameriky – a boj, ktorý ešte môže vyhrať

