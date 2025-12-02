Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy
V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.
Manželia Martina a Vlado nechceli čakať do dôchodku, kým si začnú plniť sny o ideálnom živote. Rozhodli sa preto konať hneď. Vymenili Michalovce za španielsku Barcelonu a dnes všetkým dokazujú, že keď sa chce, všetko sa dá. Lásku ku gastru premietli do svojho podniku, v ktorom robia – podľa hodnotení zákazníkov – tie najlepšie sendviče. PUFF Sandwich dnes priťahuje aj slovenských dovolenkárov, lebo ako v rozhovore pre DOBRÉ NOVINY prezradili, vieme byť aj veľmi dobroprajným národom. S Martinou a Vladom Hrivnákovcami sa zhovárala Tímea Gurová.
V rozhovore sa dozviete:
- ako dlho im reálne trvalo odsťahovať sa z východu Slovenska a naplno začať v novej krajine,
- aká boli reakcie okolia na ich plány,
- ako im pomohla náhodná návšteva Paľa Bruchalu v podniku,
- ako vzniklo populárne menu, ako sa splnili ich očakávania a či mali na očiach aj ružové okuliare.
Myšlienky alebo reči o tom, ako by svoj doterajší život najradšej zabalili a začali niekde odznovu, má veľa ľudí. Ale len málo z nich sa k tomu aj naozaj odhodlá. Kedy nastal vo vašom živote zlom, keď ste sa rozhodli konať?
Niekoľko rokov po sebe sme počas letných prázdnin cestovali autom po Európe a spoznávali rôzne krajiny. Bolo to super, pretože auto nám dalo flexibilitu, a keď sme videli peknú pláž, tak sme sa zastavili, okúpali a išli ďalej. Pri našich cestách sme si všímali okolie, ľudí, atmosféru miest, počasie a porovnávali so Slovenskom.
Zistili sme, že súčet malých detailov robia z každej krajiny jedinečný a úplne iný svet. A keďže máme radi slnko, teplo a more, tak sme sa rozhodli, že sa na dôchodok odsťahujeme do tepla. Ale potom sme rozmýšľali, že keď už máme niekde ísť, tak poďme už teraz, kým sme zdraví a dokážeme pracovať.
Ako dlho trvalo, kým ste sa od pevného rozhodnutia aj naozaj ocitli v Barcelone vo svojom podniku?
Počas pandémie sme vyčkávali, ako sa situácia vyvinie. Po jej skončení nám trvalo asi 2 roky, kým sme sa ocitli v Barcelone. Bolo potrebné všetko nastaviť, oznámiť naše plány u zamestnávateľov, v školách a dokončiť všetky povinnosti. V júni 2023 sme kúpili letenky a išli vybaviť potrebné dokumenty k povoleniu na pobyt v Španielsku a hľadať ubytovanie. V auguste 2023 sme sa odsťahovali. Asi pol roka po presťahovaní sme zisťovali, ako to tu všetko funguje a vo februári minulého roku sme podpisovali nájomnú zmluvu na prenájom našich priestorov.