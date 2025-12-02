Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Rudolf Hrušínský najmladší našiel šťastie pri Martine.

Milujem ťa, písal Bartošovej na dvere. Hrušínského vnuk žije so ženou, ktorú uprednostnil pred divočinou

Petra Vlhová.

Nepohádali sa, ale rozchod ju preplieskal. Peťa Vlhová chce mať vedľa seba muža, ktorý znesie úspešnú ženu

Martina Schindlerová, opäť šťastná a uzdravená.

Ľudia odpadávali a spali jej pred bytom. Martina Schindlerová našla pokoj pri deťoch, ktoré učí dve veci

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Rudolf Hrušínský najmladší našiel šťastie pri Martine.

Milujem ťa, písal Bartošovej na dvere. Hrušínského vnuk žije so ženou, ktorú uprednostnil pred divočinou

Jaro Slávik v mladosti / S manželkou Andreou

Po škandále nechcel vytiahnuť päty z domu. Jara Slávika zachránila Andrea, ktorá mu odpustila všetky kauzy

Ján Baláž a skupina Elán.

Keď uvidel Ráža po nehode, ani ho nespoznal. Ján Baláž nestratil nádej ani pri o 21 rokov mladšej Danke

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Rudolf Hrušínský najmladší našiel šťastie pri Martine.

Milujem ťa, písal Bartošovej na dvere. Hrušínského vnuk žije so ženou, ktorú uprednostnil pred divočinou

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Jaro Slávik v mladosti / S manželkou Andreou

Po škandále nechcel vytiahnuť päty z domu. Jara Slávika zachránila Andrea, ktorá mu odpustila všetky kauzy

Hana Gregorová a Ondřej Koptík sú šťastní.

Nemôžem za to, že je o 150 rokov mladší! Hana Gregorová a Koptík sa držia osvedčeného receptu na lásku

SLEDUJE NÁS 206 996 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

— Foto: Archív: Vlado H.

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

Manželia Martina a Vlado nechceli čakať do dôchodku, kým si začnú plniť sny o ideálnom živote. Rozhodli sa preto konať hneď. Vymenili Michalovce za španielsku Barcelonu a dnes všetkým dokazujú, že keď sa chce, všetko sa dá. Lásku ku gastru premietli do svojho podniku, v ktorom robia – podľa hodnotení zákazníkov – tie najlepšie sendviče. PUFF Sandwich dnes priťahuje aj slovenských dovolenkárov, lebo ako v rozhovore pre DOBRÉ NOVINY prezradili, vieme byť aj veľmi dobroprajným národom. S Martinou a Vladom Hrivnákovcami sa zhovárala Tímea Gurová.

V rozhovore sa dozviete:

  • ako dlho im reálne trvalo odsťahovať sa z východu Slovenska a naplno začať v novej krajine,
  • aká boli reakcie okolia na ich plány,
  • ako im pomohla náhodná návšteva Paľa Bruchalu v podniku,
  • ako vzniklo populárne menu, ako sa splnili ich očakávania a či mali na očiach aj ružové okuliare.

Myšlienky alebo reči o tom, ako by svoj doterajší život najradšej zabalili a začali niekde odznovu, má veľa ľudí. Ale len málo z nich sa k tomu aj naozaj odhodlá. Kedy nastal vo vašom živote zlom, keď ste sa rozhodli konať?

Niekoľko rokov po sebe sme počas letných prázdnin cestovali autom po Európe a spoznávali rôzne krajiny. Bolo to super, pretože auto nám dalo flexibilitu, a keď sme videli peknú pláž, tak sme sa zastavili, okúpali a išli ďalej. Pri našich cestách sme si všímali okolie, ľudí, atmosféru miest, počasie a porovnávali so Slovenskom.

Zistili sme, že súčet malých detailov robia z každej krajiny jedinečný a úplne iný svet. A keďže máme radi slnko, teplo a more, tak sme sa rozhodli, že sa na dôchodok odsťahujeme do tepla. Ale potom sme rozmýšľali, že keď už máme niekde ísť, tak poďme už teraz, kým sme zdraví a dokážeme pracovať.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa PUFF Sandwich | Authentic Ingredients | Coffee | Organic Matcha (@puffsandwich)

Ako dlho trvalo, kým ste sa od pevného rozhodnutia aj naozaj ocitli v Barcelone vo svojom podniku?

Počas pandémie sme vyčkávali, ako sa situácia vyvinie. Po jej skončení nám trvalo asi 2 roky, kým sme sa ocitli v Barcelone. Bolo potrebné všetko nastaviť, oznámiť naše plány u zamestnávateľov, v školách a dokončiť všetky povinnosti. V júni 2023 sme kúpili letenky a išli vybaviť potrebné dokumenty k povoleniu na pobyt v Španielsku a hľadať ubytovanie. V auguste 2023 sme sa odsťahovali. Asi pol roka po presťahovaní sme zisťovali, ako to tu všetko funguje a vo februári minulého roku sme podpisovali nájomnú zmluvu na prenájom našich priestorov.

Aká bola vaša konkrétna predstava?

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…