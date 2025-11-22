Keď jej Mečiar plakal na pleciach, urobila ráznu vec. Magda Vášáryová prekonala aj zlomyseľné rady žien
Tuhla jej krv v žilách a Lasica o tom nevedel.
„Žena by zvíťazila oveľa ľahšie, keby proti nej nešli ženy,“ hovorí Magda Vášáryová, ktorá počas svojej kariéry zažila nielen tlak totalitného režimu, ale aj nečakanú nevraživosť zo strany žien. Napriek tomu ju vždy sprevádzala podpora manžela Milana Lasicu. Mnohí muži sa ambicióznych žien boja, no u Lasicu to bolo inak. „To nie je môj prípad,“ vravel s typickým pokojom a nadhľadom umelec, ktorý stál po boku svojej ženy aj v časoch, keď pred ním musela mať tajnosti.
Odpočúvanie eštebákmi
O politiku sa zaujímala už na vysokej škole, kde študovala sociológiu a vo svojej ročníkovej práci riešila, ako je možné, že v socialistickej spoločnosti vládla oficiálna pretvárka a v súkromí sa ľudia správali úplne inak. Popri škole však tiež začala hrať vo filmoch a keď sa roku 1969 v krátkom chlapčenskom zostrihu ukázala v Jakubiskovom filme „Vtáčkovia, siroty a blázni“, vyhodili ju za to z univerzity.
Od mladosti bola pod dohľadom ŠtB, čo sa ešte zhoršilo po svadbe s Milanom Lasicom, ktorý mal dlhoročný zákaz tvorby. „Keď som sa v roku 1980 vydala za Milana Lasicu, boli sme pod stálym dozorom eštebákov. Bežne sme telefonovali tak, že som do slúchadla povedala: ,Pán kapitán (vyšetrovateľ ŠtB – pozn. ed.), prosím vás, volám mamu, nechajte ma hovoriť, alebo niečo podobné,“ spomínala si pre Pamäť národa Vášáryová, ktorá si až koncom 80. rokov začala všímať zmenu v správaní Slovákov. Náznaky videla najmä v obecenstve divadla.
„Ľudia sa napríklad oveľa slobodnejšie smiali. A prvé, ktoré sa smiali slobodnejšie, boli ženy. To bolo pre mňa zaujímavé. Počuli sme na javisku, ako muži do nich štuchali: ,Nesmej sa tak nahlas, za nami sedí šéf!‘ Strach tam stále bol, ale lojalita k režimu sa rozpúšťala,“ spomínala na revolučné časy, v ktorých sa naplno angažovala. V máji roku 1989 napísala otvorený list Husákovi, v ktorom požadovala prepustenie politických väzňov a podpísala sa aj pod výzvu sociológov. „Keby sa situácia nezmenila, tak by ma vyrazili z divadla. Pozostatky mojej lojality alebo ‚držania huby‘ sa skončili,“ vravela. Magda Vášáryová stála pri zrode Verejnosti proti násiliu a cestovala po celom Slovensku, aby šírila informácie o tom, čo sa deje v Bratislave, pretože štátne médiá o ničom neinformovali.
Lasica to oľutoval
„Nikdy dovtedy som nebola s robotníkmi z tovární. To bolo neuveriteľné, robotníci utekali za nami cez dieru v plote, ktorou zrejme chodili aj predčasne z práce,“ vravela o momentoch, keď polonahých a polohluchých robotníkov presviedčala, že boj o slobodu má zmysel, hoci ich zaujímalo iba to, či budú mať vyšší plat. „Neviem, či to chápali, pretože potom mi jedna pani povedala: ,Prestaňte mi už hovoriť o slobode, dá sa to žrať?!‘“ spomínala Vášáryová, ktorej po páde režimu zavolal samotný prezident Václav Havel. Mal pre ňu jedinečnú ponuku.