Najkrajšie sviatky nemusíte prežiť iba pri televízore. Toto je päť spôsobov, ako počas Vianoc nezleniviete
Obdobie vianočných sviatkov je ideálne na relax a oddych, dajte si však pozor na to, aby ste úplne nezleniveli.
Po celoročnej práci, povinnostiach a následných prípravách na najkrajšie sviatky v roku prichádza zaslúžená odmena v podobe relaxu a oddychu. Ten sa často nesie v znamení sledovania televízie a vyjedania vianočných pochúťok. Zimné dni totiž mnohých skôr utlmia, než by nabádali k nejakej aktivite. Portály Prima ženy aj Reservio preto odporúčajú, aby sme boli trochu v pohybe – napríklad prostredníctvom týchto piatich aktivít.
5. Postavte snehuliaka
Ak budete mať túto zimu šťastie na sneh, využite to a vyberte sa von postaviť snehuliaka. Táto klasická zimná aktivita je nielen zábavná, ale aj skvelý spôsob, ako sa trochu po gaučovom či posteľovom leňošení ponaťahovať. Zároveň sa znova spojíte so svojou hravou stránkou a vytvoríte si tak pekné spomienky na sviatočné obdobie a svojich blízkych.
4. Vyberte sa na prechádzku
S blížiacim sa koncom roka a hromadením pracovných termínov sa môže zdať zhon pred sviatkami až nezvládnuteľný. Keď si potrebujete oddýchnuť od decembrového chaosu a zároveň si trochu pretiahnuť aj končatiny, vyjdite von na pokojnú zimnú prechádzku. Pobyt v prírode vám pomôže upokojiť myseľ a načerpať novú energiu.
3. Navštívte vianočné trhy
Vianočné trhy môžu byť skvelým spôsobom, ako si vychutnať sviatočnú atmosféru so sezónnymi maškrtami, trblietavými svetielkami a sviatočnou hudbou, a k tomu vymeniť pobyt doma za ten na čerstvom vzduchu. Aby ste si to spríjemnili, skúste navštíviť trhy v pokojnejších časoch, napríklad medzi sviatkami, aby ste sa mohli uvoľneným tempom prechádzať pomedzi stánky a skutočne si vychutnať sviatočnú atmosféru
Napriek tomu, že v niektorých mestách končia ešte pred Štedrým dňom, nájdu sa aj také, kde trhy trvajú až do Silvestra, prípadne aj po novom roku.