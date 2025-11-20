Priznala, prečo zmizla z obrazoviek. Ľudí vždy prekvapí, keď im kávu podá seriálová hviezda Kristína Kanátová - Dobré noviny
Priznala, prečo zmizla z obrazoviek. Ľudí vždy prekvapí, keď im kávu podá seriálová hviezda Kristína Kanátová
Priznala, prečo zmizla z obrazoviek. Ľudí vždy prekvapí, keď im kávu podá seriálová hviezda Kristína Kanátová

— Foto: Instagram @kristina__kanatova

Herečka Kristína Kanátová zmenila tempo aj život.

Zatiaľ čo mnohí diváci si jej tvár ešte stále živo spájajú so seriálom Mama na prenájom, ona sa bez zbytočných okolkov priznala – dlho čakala na ponuky, ktoré jednoducho neprišli. A namiesto toho, aby doma vyčkávala na ďalšiu šancu, rozhodla sa pre krok, ktorý by neurobil každý. Ako píše portál Svetevity.sk, herečka Kristína Kanátová dala prednosť práci, ktorú kedysi milovala, a popritom začala budovať úplne nové projekty.

Tiché obdobie

Herečka priznala, že po náročnom období potrebovala spomaliť. „Minulý rok som pracovala na troch projektoch súčasne, do toho som mala veľa zmien v súkromnom živote... preto som mala pocit, že si potrebujem vydýchnuť,“ vysvetlila v úprimnom rozhovore.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa MARKO KMEŤ (@kmetmarko)

Hoci dostala viacero zaujímavých ponúk, odmietla ich. Vedela, že by nedokázala podať výkon, za ktorým by si stála. Keď sa napokon opäť cítila pripravená, chodila na kastingy, no neúspešne. „Zúčastnila som sa na niekoľkých kastingoch, no ani jeden z nich nevyšiel,“ priznala bez prikrášlenia.

A boli medzi nimi aj také, na ktorých jej skutočne záležalo. „Precízne som sa naň pripravovala... No nakoniec sa to nepodarilo. Poriadne ma to sklamalo,“ dodala herečka.

Nový smer

Namiesto toho, aby sa ľutovala, urobila krok, ktorý možno verejnosť nečakala. Začala pracovať v pekárni. „Priznávam, že do istej miery je to vystúpenie z mojej komfortnej zóny, ale na druhej strane sa nehanbím priznať, že herecký ‚chlebík‘ nie je stabilný. Za žiadnu prácu by sa predsa človek nemal hanbiť,“ hovorí.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Kristina Kan (@kristina__kanatova)

Prácu v gastronómii si nevybrala náhodou: „Ku gastru ma to vždy ťahalo. Páči sa mi, že môžem nasávať vôňu croissantov a aspoň drobnosťou ľuďom spríjemniť deň.“ Zároveň priznala, že ju ľudia v pekárni často spoznávajú a mnohých prekvapí, že niekdajšia seriálová riaditeľka nemocnice im podáva kávu. „Pýtajú sa ma, či som to ja, tá riaditeľka nemocnice z Mamy na prenájom,“ smeje sa.

Herectvo nevzdala

