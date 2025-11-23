Do života jej dali to najcennejšie. Na dievčinu, pre ktorú je rodina všetkým, sú mam a otec dnes pyšní
Známa Slovenka vraj nepozná nikoho, komu by rodičia pomáhali tak ako jej.
Dievčina z fotografie mala odmalička veľmi blízky vzťah s rodičmi. Vždy jej boli oporou, naučili ju pristupovať k ľuďom s úctou a otec, s ktorým je na snímke zachytená, jej vraj ukázal, čo je skutočná pokora a tolerantnosť. Práve on k nej v detstve pristupoval mimoriadne citlivo aj v situáciách, keď to ostatní nerobili a ona dodnes s vďačnosťou hovorí, že nepozná nikoho, komu by rodičia pomáhali tak veľmi ako jej.