Láska Jacka a Rose nebola len filmová. Tajný list z Titanicu odhalil svedectvo jedného zlomeného srdca
Príbeh sa dostáva na verejnosť len v týchto dňoch.
Takmer 30 rokov sme si mysleli, že láska medzi Jackom Dawsonom a Rose DeWitt Bukater z filmu Titanic sa odohrala iba na filmovom plátne. Hoci je pravda, že románik v tejto podobe bol výsledkom scenáristov, posledné správy naznačujú, že podobnú lásku s nešťastným koncom, do ktorej bola zapletená žena menom Rose, zažil aj jeden cestujúci na palube lode.
List v poslednej chvíli
Slová z doteraz nezverejneného listu skutočného pasažiera z Titanicu totiž hovoria o tom, že túžil po jednej žene, ktorá sa volala Rose. Príbeh, o ktorom tvorcovia filmu nemali ani tušenie, vychádza z denníka a zaslanej korešpondencie. Napísal ho 21-ročný Ernest Tomlin, ktorý bol pasažierom v tretej triede – rovnako ako filmový Jack.
Na loď nastúpil 10. apríla 1912 v anglickom Southamptone, pričom o niekoľko hodín neskôr napísal päťstránkový list svojej rodine. List odoslal nasledujúci deň v írskom prístave Queenstown, teda z posledného miesta, na ktorom nabrali ďalších cestujúcich.
V liste rodine sa priznáva k zlomenému srdcu a svoju vyvolenú označuje práve menom Rose.