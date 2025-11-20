MS v hádzanej žien 2025: Obhája Francúzky titul spred dvoch rokov? - Dobré noviny
Dobré noviny
MS v hádzanej žien 2025: Obhája Francúzky titul spred dvoch rokov?
MS v hádzanej žien 2025: Obhája Francúzky titul spred dvoch rokov?

Majstrovstvá sveta v hádzanej žien 2025, ktoré sa od 26. novembra do 14. decembra uskutočnia v Nemecku a Holandsku, sľubujú atraktívne súboje najlepších svetových reprezentácií. Na turnaji s 32 tímami sa predstavia najväčšie hviezdy súčasnej hádzanej. Turnaj tak bude mimoriadne zaujímavý aj pre slovenského fanúšika. A to aj napriek tomu, že slovenským reprezentantkám sa na MS postúpiť nepodarilo.

Formát turnaja: Tri fázy cesty za titulom

Turnaj prebieha v troch hlavných fázach s tradičným systémom, ktorý zaručuje množstvo napínavých zápasov.

Základné skupiny

32 tímov je rozdelených do ôsmych štvorčlenných skupín (A až H), v ktorých sa hrá systémom každý s každým. Všetky reprezentácie tak odohrajú v skupine tri zápasy.

  • Skupina A (Rotterdam, Holandsko) : Dánsko, Rumunsko, Japonsko, Chorvátsko

  • Skupina B ('s-Hertogenbosch, Holandsko): Maďarsko, Švajčiarsko, Senegal, Irán

  • Skupina C (Stuttgart, Nemecko): Nemecko, Srbsko, Island, Uruguaj

  • Skupina D (Trier, Nemecko): Čierna Hora, Španielsko, Faerské ostrovy, Paraguaj

  • Skupina E (Dortmund, Nemecko): Holandsko, Rakúsko, Argentína, Egypt

  • Skupina F (Rotterdam, Holandsko): Francúzsko, Poľsko, Tunisko, Čína

  • Skupina G (Stuttgart, Nemecko): Švédsko, Brazília, Česko, Kuba

  • Skupina H ('s-Hertogenbosch, Holandsko): Nórsko, Angola, Južná Kórea, Kazachstan

Skupiny C a E sa javia ako najatraktívnejšie okrem iného aj z pohľadu návštevnosti, keďže v nich hrajú hostiteľské krajiny – Nemecko a Holandsko. Skupina G so Švédskom, Brazíliou a Českom by mala byť jednou z najvyrovnanejších a sľubuje napínavý boj o postupové miesta. Skupiny A, F a H sú domovom troch najväčších favoritov turnaja: Dánska, Francúzska a Nórska. Do ďalšej fázy, tzv. Hlavnej fázy, postupujú tri najlepšie tímy z každej skupiny (spolu 24 tímov). Tieto tímy si so sebou prenášajú výsledky vzájomných zápasov.

Hlavná fáza

Tímy sú rozdelené do štyroch šesťčlenných skupín (I, II, III, IV). V hlavnej fáze sa 24 postupujúcich tímov zo základných skupín rozdelí do štyroch nových šesťčlenných skupín (I, II, III a IV), pričom body zo vzájomných zápasov si tímy prenášajú do novej tabuľky. Skupina I (postupujúci zo skupín A a B) a skupina IV (postupujúci zo skupín G a H) sa odohrajú Rotterdame, zvyšné dve skupiny v Stuttgarte. Prvé dva tímy z každej hlavnej skupiny postupujú do štvrťfinále (spolu 8 tímov).

Play-off:

Turnaj vyvrcholí v holandskom Rotterdame klasickým vyraďovacím systémom – štvrťfinále, semifinále a finále. Porazení semifinalisti hrajú o bronz.

Hlavní favoriti a kľúčové hráčky

Očakáva sa, že súboj o medaily bude opäť záležitosťou veľmocí európskej hádzanej:

Francúzsko

Úradujúce majsterky sveta (MS 2023) a olympijské víťazky majú obrovskú hĺbku kádra a taktickú vyspelosť. Spoliehať sa budú napríklad na Lauru Flippes (Spojka/krídlo) - skúsenú hráčku so silným ťahom na bránu aj skvelou hrou v obrane.

Nórsko

Nórky sú historicky najúspešnejším tímom a úradujúcimi majsterkami Európy. Neustále produkujú nové talenty, hádzaná v ich podaní je rýchla a moderná. Za zmienku stojí určite Henny Reistad (Stredná spojka) – jedna z najlepších hráčok sveta, extrémne nebezpečná v útoku.

Dánsko

Bronzové medailistky z ostatných MS a strieborné z ME sa budú môcť spoľahnúť na silnú podporu fanúšikov vďaka blízkosti Nemecka aj Holandska. Majú silnú generáciu hráčok a sú skvele organizované. Dánska sila stojí predovšetkým na tímovom výkone, ale pre tím sú kľúčové skúsenosti brankárky Sandry Toft.

Švédsko

Švédske reprezentantky sú pravidelnými ašpirantkami na popredné umiestnenia a inak tomu nebude ani tentokrát. Ich silná fyzická hra s dobrou obranou dokáže potrápiť každého favorita. Medzi líderky patrí Nathalie Hagman (Pravé krídlo) – elitná strelkyňa a maximálna istota pri sedemmetrových hodoch.

Tieto tímy budú tiež pútať pozornosť fanúšikov, ktorí si šampionát zatraktívnia stávkovaním a to v sekcii live stávkovanie v pokročilejších fázach turnaja.

Tímy, ktoré by mohli prekvapiť

Nakoľko sa na turnaji predstavia najlepšie svetové tímy, prekvapiť by mohol hociktorý z nich. Vybrali sme tri, ktoré majú podľa nás najväčší potenciál prekonať očakávania:

Angola

Úradujúci a už 16-násobný africký šampión, dokázal na MS 2023 postúpiť zo základnej skupiny. V nej Angolčanky potrápili aj neskoršie víťazky Francúzky, keď prehrali len o jediný gól. Celkové 15. miesto patrí medzi najlepšie umiestnenia afrických tímov a zamiešať karty v základnej skupine budú chcieť aj na MS 2025. Ich fyzický štýl je pre súperky veľmi nepríjemný.

Chorvátsko

Chorvátky majú silnú domácu ligu a ich tím pravidelne ukazuje, že vie potrápiť aj väčších favoritov. Ak sa im podarí postúpiť do hlavnej fázy, pomýšľať môžu aj na ďalšie víťazstvá. Chorvátsky tím môže byť atraktívnym aj pre tipérov, ktorí obľubujú live stávkovanie.

Česko

České hráčky sa na predošlých šampionátoch ukázali vo výbornom svetle. Vynikajú predovšetkým veľkou bojovnosťou, vďaka ktorej majú šancu postúpiť zo skupiny G do hlavnej fázy turnaja. A pri troche šťastia aj do vyraďovacej fázy.

Ženská hádzaná atraktívna aj pre tipérov

Čaká nás šampionát plný emócií, rýchlych protiútokov a brankárskych zákrokov. Nech už titul získa ktokoľvek, na MS 2025 sa bude hrať hádzaná tej najvyššej kvality. Majstrovstvá budú zároveň ponúkať množstvo príležitostí stávkovať na hádzanú – od tipovania konkrétnych duelov až po dlhodobé stávky na celkového víťaza. Stávková kancelária Fortuna momentálne favorizuje reprezentantky Nórska (na ifortuna.sk kurz 1,75), no bez šance podľa kurzov nie sú ani tímy Francúzska, Dánska či Holandska.

Upozornenie: Hazardné hry predstavujú riziko vysokých finančných strát a vzniku závislosti. Zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov.

