Neodídeš od stola, kým to nedoješ! Toxická veta rodičov môže mať v dospelosti tri vážne dôsledky
Neodídeš od stola, kým to nedoješ! Toxická veta rodičov môže mať v dospelosti tri vážne dôsledky

Ilustračné obrázky.
Ilustračné obrázky. — Foto: Gemini/Dobré noviny; Chat GPT/Dobré noviny

Expertka na rodičovstvo vie, ako to robiť lepšie.

Aj vy sa v dospelosti pristihnete, že od stola neodídete, kým nedojete posledné sústo, hoci ste už plní? Možno ste aj vy v detstve počúvali vety ako – neodídeš od stola, kým nedoješ! Dojedz to, aby si bol silný! Deti v Afrike by za to jedlo dali čokoľvek! Jedlo sa nevyhadzuje! „Nejde o prázdny tanier. Ide o zdravý vzťah k jedlu,“ upozornila sprievodkyňa rodičovstvom Vanesa Legát, ktorá vysvetlila, prečo svoje dieťa nikdy neučila jesť z povinnosti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Vanesa Legát (@vanesa_legat)

Čo je dôležitejšie

„Dojedz to! Veta, ktorá nám mohla viac ublížiť, než pomôcť. Koľkokrát si to už počula? A možno si to sama zažila. Ten pocit ťažoby v žalúdku, keď si jedla len preto, že si musela. Keď tvoje telo hovorilo „stačí“, ale pravidlá boli dôležitejšie,“ uviedla na sociálnych sieťach expertka. Keď deti nútime dojesť všetko, čo majú na tanieri, učíme ich ignorovať vlastné telo.

Ilustračná fotografia.
Prečítajte si tiež: Rodičovská práca sa po 18 rokoch nekončí. Toto je šesť fráz, ktoré chcú počuť všetky dospelé deti

„Hovoríme im – nie ty, ale aj rozhodujem o tvojich potrebách. Nezáleží na tom, či si sýty, jedlo sa musí dojesť. Nie tvoje pocity, ale vonkajšie pravidlá sú dôležité,“ pokračovala Vanesa Legát, ktorá upozornila, že takéto „posolstvá“ si nesieme až do dospelosti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Vanesa Legát (@vanesa_legat)

Tri dôsledky

Výsledkom je prejedanie, pretože sme sa naučili, že treba zjesť všetko, čo máme pred sebou, emočné jedenie, pretože jedenie sa stáva povinnosťou alebo útechou, nie prirodzenou odpoveďou na hlad.

