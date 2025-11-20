Je to boj so smrťou, šokuje Jožo Ráž. Pravda o vzťahoch v kapele a koncertovaní Elánu je iná, než sa zdá
Známy spevák prezradil detaily, o ktorých doteraz mnohí netušili.
Aj po desaťročiach na hudobnej scéne ostáva svoj, verejnosť dokáže odzbrojiť úprimnosťou a priamočiarosťou, a najnovšie otvorene prehovoril aj o zákulisí Elánu, do ktorého fanúšikovia zvyčajne nevidia. Spevák Jožo Ráž sa ponoril do menej príjemných tém, opísal, ako naňho vplýva odvrátená stránka slávy a bez okolkov prezradil, aké sú v skutočnosti vzťahy medzi členmi legendárnej kapely.
Svoju cestu si nenechá vziať
Chémia, ktorá medzi hudobníkmi panuje, je podľa neho vyslovene darom od Boha. Hoci Elán prešiel viacerými zmenami a niektorí členovia kapelu v priebehu rokov opustili, obľúbený spevák si stojí za všetkým, čo sa udialo a ani po rokoch žiadne zo svojich rozhodnutí neľutuje.
„Ja idem svoju cestu a nedám si ju vziať. Komu sa to nepáči, nech sa do mňa nestará,“ na rovinu povedal v rozhovore pre Topky.sk. Prekvapil však priznaním o tom, aké vzťahy v kapele v skutočnosti panujú. Hoci sa členovia navzájom rešpektujú a na pódiu sú vždy stopercentne zohratí, v súkromí si oveľa radšej doprajú čas pre seba.
Boj, o ktorom verejnosť nevie
„My máme takú psychohygienu v kapele. Veľa spolu pracujeme, ale v súkromí sa neotravujeme. Nechodíme spolu na dovolenky a tak, lebo pri hraní zažijeme všetko, aj pijeme, aj všetko, takže to je naplnené. Súkromné životy si nechávame pre seba,“ prezradil frontman známej skupiny a opísal aj chvíle, počas ktorých pre slávu doslova bojuje o život.