Je to boj so smrťou, šokuje Jožo Ráž. Pravda o vzťahoch v kapele a koncertovaní Elánu je iná, než sa zdá
Je to boj so smrťou, šokuje Jožo Ráž. Pravda o vzťahoch v kapele a koncertovaní Elánu je iná, než sa zdá

Jožo Ráž v roku 2015 / Archívne foto kapely.
Jožo Ráž v roku 2015 / Archívne foto kapely. — Foto: Wikimedia Commons/Bratislavská župa, Facebook/ELÁN

Známy spevák prezradil detaily, o ktorých doteraz mnohí netušili.

Aj po desaťročiach na hudobnej scéne ostáva svoj, verejnosť dokáže odzbrojiť úprimnosťou a priamočiarosťou, a najnovšie otvorene prehovoril aj o zákulisí Elánu, do ktorého fanúšikovia zvyčajne nevidia. Spevák Jožo Ráž sa ponoril do menej príjemných tém, opísal, ako naňho vplýva odvrátená stránka slávy a bez okolkov prezradil, aké sú v skutočnosti vzťahy medzi členmi legendárnej kapely.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa ELÁN rock (@elanrock)

Svoju cestu si nenechá vziať

Chémia, ktorá medzi hudobníkmi panuje, je podľa neho vyslovene darom od Boha. Hoci Elán prešiel viacerými zmenami a niektorí členovia kapelu v priebehu rokov opustili, obľúbený spevák si stojí za všetkým, čo sa udialo a ani po rokoch žiadne zo svojich rozhodnutí neľutuje.

„Ja idem svoju cestu a nedám si ju vziať. Komu sa to nepáči, nech sa do mňa nestará,“ na rovinu povedal v rozhovore pre Topky.sk. Prekvapil však priznaním o tom, aké vzťahy v kapele v skutočnosti panujú. Hoci sa členovia navzájom rešpektujú a na pódiu sú vždy stopercentne zohratí, v súkromí si oveľa radšej doprajú čas pre seba.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/ELANrock/posts/pfbid026WnAb9gBQQ1N5M1cMtqaYGqat9Ud6RDJHzCpS6kJXNvpGyCN1nJiJp8nivi3uFbxl?locale=sk_SK

Boj, o ktorom verejnosť nevie

„My máme takú psychohygienu v kapele. Veľa spolu pracujeme, ale v súkromí sa neotravujeme. Nechodíme spolu na dovolenky a tak, lebo pri hraní zažijeme všetko, aj pijeme, aj všetko, takže to je naplnené. Súkromné životy si nechávame pre seba,“ prezradil frontman známej skupiny a opísal aj chvíle, počas ktorých pre slávu doslova bojuje o život.

