Prezradil, ktoré sú jeho najobľúbenejšie filmy. Pápežov výber naznačuje, akým je človekom
Dobré noviny
Prezradil, ktoré sú jeho najobľúbenejšie filmy. Pápežov výber naznačuje, akým je človekom
Prezradil, ktoré sú jeho najobľúbenejšie filmy. Pápežov výber naznačuje, akým je človekom

Pápež Lev XIV. / Roberto Benigni vo filme Život je krásny
Pápež Lev XIV. / Roberto Benigni vo filme Život je krásny — Foto: Wikipedia/Edgar Beltrán, The Pillar, Miramax Studios

Najvyššia cirkevná autorita zverejnila svoj vlastný rebríček.

Uhádli by ste, aké filmy miluje hlava katolíckej cirkvi? Vatikán zverejnil video, v ktorom pápež Lev XIV. prezradil svoje obľúbené snímky. A neurobil to len tak. Pápež mal totiž na programe stretnutie s mnohými hviezdami filmového plátna a ďalšími predstaviteľmi Hollywoodu. Jeho výber naznačuje, že má rád filmové klasiky, ktoré môžu byť pre divákov aj inšpiráciou.

Koľko z nich ste videli tiež?

1.Život je krásny (1946)

Film režiséra Franka Capra je klasickým vianočným príbehom o tom, že nikto nie je na svete zbytočný. Používatelia Československej filmovej databáze (ČSFD) mu udelili 86%.

2. Za zvukov hudby (1965)

Tento snímok, za ktorým stojí režisér Robert Wise, si aj dnes môžete pozrieť na streamovacích platformách. Rodinný muzikál v čase svojho uvedenia do kín lámal všetky rekordy návštevnosti a vyslúžil si hneď desať nominácii na cenu Oscara. Film má dvoje posolstvá od rodinných hodnôt až po antifašizmus, čím sa dostal aj na zoznam najlepších antifašistických filmov všetkých čias. V hodnotení ČSFD má 85%.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

