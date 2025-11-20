Prezradil, ktoré sú jeho najobľúbenejšie filmy. Pápežov výber naznačuje, akým je človekom
Najvyššia cirkevná autorita zverejnila svoj vlastný rebríček.
Uhádli by ste, aké filmy miluje hlava katolíckej cirkvi? Vatikán zverejnil video, v ktorom pápež Lev XIV. prezradil svoje obľúbené snímky. A neurobil to len tak. Pápež mal totiž na programe stretnutie s mnohými hviezdami filmového plátna a ďalšími predstaviteľmi Hollywoodu. Jeho výber naznačuje, že má rád filmové klasiky, ktoré môžu byť pre divákov aj inšpiráciou.
Koľko z nich ste videli tiež?
1.Život je krásny (1946)
Film režiséra Franka Capra je klasickým vianočným príbehom o tom, že nikto nie je na svete zbytočný. Používatelia Československej filmovej databáze (ČSFD) mu udelili 86%.
2. Za zvukov hudby (1965)
Tento snímok, za ktorým stojí režisér Robert Wise, si aj dnes môžete pozrieť na streamovacích platformách. Rodinný muzikál v čase svojho uvedenia do kín lámal všetky rekordy návštevnosti a vyslúžil si hneď desať nominácii na cenu Oscara. Film má dvoje posolstvá od rodinných hodnôt až po antifašizmus, čím sa dostal aj na zoznam najlepších antifašistických filmov všetkých čias. V hodnotení ČSFD má 85%.