Slováci neverili, že chcú robiť. Horváthovci odišli z osady a odmakali si dom bez hypotéky a podpory - Dobré noviny
Slováci neverili, že chcú robiť. Horváthovci odišli z osady a odmakali si dom bez hypotéky a podpory
Slováci neverili, že chcú robiť. Horváthovci odišli z osady a odmakali si dom bez hypotéky a podpory

— Foto: Reprofoto romatv.sk

Na Slovensku si pre farbu pleti nemohli nájsť prácu.

Bez elektriny, kanalizácie a vody. Tak vyzeral život Horváthovcov pred 15 rokmi, keď žili na okraji Bystrian v rómskej osade s názvom Kolónia. Rodina preto odišla do Veľkej Británie s cieľom nájsť si prácu a vybudovať si dôstojný život, čo sa im aj podarilo – na Slovensku si postavili dom z vlastných úspor a bez podpory štátu. Ako priznali pre Roma Television, v Anglicku nikoho nezaujímalo, akej farby je ich pokožka.

Foto: Reprofoto romatv.sk

Predsudky na Slovensku

Keď sa Vladimír Horváth rozhodol odísť do Británie, nemal žiadne veľké plány – len túžbu po práci a lepších podmienkach pre svoju rodinu. Do Anglicka prišiel približne pred pätnástimi rokmi a začínal skromne, na výrobnej linke. Vďaka usilovnosti sa časom prepracoval na pozíciu operátora strojov, na ktorej pôsobí už 12 rokov. Jeho manželka našla miesto ako upratovačka v miestnom Tescu a ich štyri deti chodia do školy v Sheffielde, kde rodina stále žije.

Martin Halík s rodinou.
Prečítajte si tiež: Rómovia z osady vďaka nemu chodia do práce, deti vedia čítať. Ítečkár Martin na Gemeri mení životy

Horváth priznal, že odchod do zahraničia nebol len snahou zarobiť si, ale aj únikom pred predsudkami. „Na Slovensku je problém nájsť si prácu, keď máte inú farbu pleti. V Anglicku riešia len to, či chcete pracovať,“ povedal pre Roma Television Vladimír, ktorý sa po rokoch driny rozhodol časť úspor investovať doma.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/reel/856137217096351

Bez hypotéky a štátnej pomoci

Najskôr hľadal hotový dom, no keď sa mu nepodarilo nájsť vhodnú nehnuteľnosť, kúpil pozemok a začal stavať. Väčšinu prác zvládol svojpomocne, pri niektorých mu pomohol kamarát. „Nemám žiadnu hypotéku, všetko som zaplatil z vlastných peňazí,“ prezradil.

