Na Elvíru zasiahne Slovensko snehová kalamita, obávajú sa meteorológovia. Kde napadne 20 centimetrov?
Prvý sneh tejto zimy môže výrazne skomplikovať situáciu na cestách.
Biela zima je v posledných rokoch pre mnohých len nesplneným snom. Tentoraz to však neostane iba pri želaniach. Sneh totiž viaceré časti Slovenska pokryje už v najbližší novembrový piatok - na Elvíru - a ani zďaleka ho nebude málo. V niektorých oblastiach sa preto treba pripraviť aj na zhoršené podmienky.
Pozor na cestách
„V piatok časť nášho územia zasiahne s vysokou pravdepodobnosťou snehová kalamita,“ informuje na sociálnej sieti Slovenský hydrometeorologický ústav a portál iMeteo.sk zároveň upozorňuje, že zajtra ráno očakávame pomerne výrazné zrážky, ktoré so sebou prinesú aj výdatné sneženie. Bude to prvý sneh tejto zimy, ktorý však môže výrazne skomplikovať situáciu na cestách.
V priebehu jednej hodiny by mali napadnúť dva až tri centimetre snehovej pokrývky, najintenzívnejšie by pritom malo snežiť ráno a dopoludnia. V južných oblastiach má spočiatku pršať, no sever sa môže tešiť na poriadnu nádielku.
Kde všade nasneží?
Najviac postihnutými oblasťami budú podľa meteorológov východ Žilinského kraja a západ Prešovského a Košického kraja. Sneh tu bude rýchlo pribúdať a vzhľadom na silný nárazový vietor sa môžu tvoriť aj snehové jazyky. To však nie je všetko.