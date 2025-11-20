Márne čakajú, kedy sa mamička vráti domov. Pomôžme Vladovi a jeho deťom zvládnuť náročné obdobie
Rodinu zasiahla náhla strata.
Vlado a jeho tri deti stále akoby čakali, že sa otvoria dvere a mamička sa vráti. Že sa ozve známy hlas, ktorý im vždy dodával pokoj a istotu. No ten deň už nepríde. Rodina sa zo sekundy na sekundu ocitla v realite, na ktorú sa nedá pripraviť – stratili milovanú manželku a mamu, ktorá bola ich svetlom, istotou aj domovom.
Bez rozlúčky
V septembri 2025 prišla rana, ktorá všetko zmenila. „Nečakane odišla moja milovaná švagriná – manželka môjho brata Vladka a maminka troch krásnych detí,“ povedali pre portál Donio najbližší. Jej odchod bol náhly a bez rozlúčky. Deväťročná Dianka, šesťročný Šimonko a len polročný Martinko zostali bez mamy, ktorá ich sprevádzala každým krokom života.
Oporou sa im stal otec Vlado, muž, ktorý musí denne zvládať úlohu oboch rodičov. Popri vlastnom smútku musí zabezpečiť všetko, čo deti potrebujú, a zároveň nájsť spôsob, ako ich viesť životom bez mamy.
Pomoc, ktorá im pomôže opäť dýchať
Ich najbližší sa im preto rozhodli podať pomocnú ruku a založili finančnú zbierku. Jej cieľom je pomôcť rodine zvládnuť obdobie, ktoré je psychicky aj finančne mimoriadne náročné. Finančná pomoc smeruje na základné potreby detí – od bývania a stravy až po oblečenie, hygienu či školské výdavky.