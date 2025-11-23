Porozprávala, ako je na tom s láskou. Diana Mórová vie, že ľúbený človek je pokojnejší a vyrovnanejší - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Porozprávala, ako je na tom s láskou. Diana Mórová vie, že ľúbený človek je pokojnejší a vyrovnanejší
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Márne čakajú, kedy sa mamička vráti domov. Pomôžme Vladovi a jeho deťom zvládnuť náročné obdobie

Vladimír Weiss mladší s otcom.

Keď si vypil, vždy bol z toho problém. Vladko Weiss pri novej žene našiel to, čo nikdy nezažil

Najväčšia vlaková katastrofa v Československu / Zábery z pietnej spomienky

Záhada zeleného svetla máta dodnes. Najväčšia vlaková katastrofa v Československu sa nemusela stať

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Žili z dávok a v dome plnom švábov. Broňa Gregušová odhalila skutočnú tvár Maria Cimarra

Alžbeta Harárová s deťmi v kantóne Ticino, Lago di Lugano a na promócii v Prahe s partnerom a dcérkou.

Pracovala až do pôrodu, o päť mesiacov bola späť. Alžbeta si svoj švajčiarsky sen musela vybojovať sama

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Žili z dávok a v dome plnom švábov. Broňa Gregušová odhalila skutočnú tvár Maria Cimarra

Márne čakajú, kedy sa mamička vráti domov. Pomôžme Vladovi a jeho deťom zvládnuť náročné obdobie

Vladimír Weiss mladší s otcom.

Keď si vypil, vždy bol z toho problém. Vladko Weiss pri novej žene našiel to, čo nikdy nezažil

Lukáš Adamec našiel šťastie pri Zuzke.

Vyrobil najväčší malér svojho života, no ona to vydržala. Lukáša Adamca zachránila jeho silná Žužu

Ján Budaj ako kurič / S manželkou Annou

Kuričovi so zmijovkou na hlave už nemali čo vziať. Ján Budaj a jeho Anna prekonali aj stratu detí

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Žili z dávok a v dome plnom švábov. Broňa Gregušová odhalila skutočnú tvár Maria Cimarra

Vladimír Weiss mladší s otcom.

Keď si vypil, vždy bol z toho problém. Vladko Weiss pri novej žene našiel to, čo nikdy nezažil

Všimla si iskrenie a konala. Jana zachránila 30 ľudí z horiaceho autobusu, jej reakciu obdivujú aj experti

Kamila Magálová s bývalým manželom.

A dosť! My spolu nemôžeme žiť, povedala po 42 rokoch. Kamila Magálová ľutovala, že sa nerozviedla skôr

Ján Budaj ako kurič / S manželkou Annou

Kuričovi so zmijovkou na hlave už nemali čo vziať. Ján Budaj a jeho Anna prekonali aj stratu detí

SLEDUJE NÁS 207 038 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Porozprávala, ako je na tom s láskou. Diana Mórová vie, že ľúbený človek je pokojnejší a vyrovnanejší

Diana Mórová tvrdí, že lásky má dosť.
Diana Mórová tvrdí, že lásky má dosť. — Foto: Wikimedia Commons, TV JOJ, Instagram @ dianamorova_official

Známa herečka tvorila v minulosti pár s moderátorom Jurajom Mokrým.

Diane Mórovej sa kedysi rozpadol niekoľkoročný vzťah so zabávačom a moderátorom Jurajom Mokrým, s ktorým má aj syna Quida. A hoci oficiálne po boku nemá žiadnu novú známosť, lásky má údajne podľa vlastných slov dosť. Prezradila to v rozhovore pre portál Koktejl.sk, kde ozrejmila aj to, čo pre ňu tento nežný cit znamená a ako by sa mali správať ľudia, ktorí majú pocit, že sa im láska vyhýba.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia JOJ (@tvjoj)

Má jej dosť

Známa herečka tvorila v minulosti pár s Jurajom Mokrým, s ktorým bola vo vzťahu šesť rokov. Keď bol však ich syn Quido ešte maličký, rozišli sa. Od ich rozchodu v roku 2009 herečka nemala po boku žiadneho oficiálneho partnera, ale ako ešte kedysi priznala, na lásku nezanevrela.

Diana Mórová prezradila viac o výchove syna Quida.
Prečítajte si tiež: Učí ho, že otvoriť žene dvere je galantné. Diana Morová prezradila, čo je základom výchovy jej syna Quida

A hoci ani dnes nie je známe, či je po jej boku nová známosť, ona sama tvrdí, že lásky má vraj dosť. „Ale to nemôžem tvrdiť s úplnou istotou, lebo viete, láska sa mení, prichádza a odchádza. Ale zatiaľ - áno, mám jej dosť,“ uviedla Diana Mórová, ktorá v tom, čo pre ňu láska znamená, má celkom jasno.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa @larisa_mizigar

„Pre mňa je láska, keď vám niekto zavolá len preto, že vás chce počuť. Nepotrebuje od vás nič, len s vami byť. Keď sa vás opýta, ako ste sa mali, keď vás vypočuje a pozerá sa vám do očí - nie do telefónu. Láska je, keď vám niekto donesie kvet len tak, bez dôvodu,“ prezradila známa herečka.

Hľadajte ďalej

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…