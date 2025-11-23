Porozprávala, ako je na tom s láskou. Diana Mórová vie, že ľúbený človek je pokojnejší a vyrovnanejší
Diane Mórovej sa kedysi rozpadol niekoľkoročný vzťah so zabávačom a moderátorom Jurajom Mokrým, s ktorým má aj syna Quida. A hoci oficiálne po boku nemá žiadnu novú známosť, lásky má údajne podľa vlastných slov dosť. Prezradila to v rozhovore pre portál Koktejl.sk, kde ozrejmila aj to, čo pre ňu tento nežný cit znamená a ako by sa mali správať ľudia, ktorí majú pocit, že sa im láska vyhýba.
Má jej dosť
Známa herečka tvorila v minulosti pár s Jurajom Mokrým, s ktorým bola vo vzťahu šesť rokov. Keď bol však ich syn Quido ešte maličký, rozišli sa. Od ich rozchodu v roku 2009 herečka nemala po boku žiadneho oficiálneho partnera, ale ako ešte kedysi priznala, na lásku nezanevrela.
A hoci ani dnes nie je známe, či je po jej boku nová známosť, ona sama tvrdí, že lásky má vraj dosť. „Ale to nemôžem tvrdiť s úplnou istotou, lebo viete, láska sa mení, prichádza a odchádza. Ale zatiaľ - áno, mám jej dosť,“ uviedla Diana Mórová, ktorá v tom, čo pre ňu láska znamená, má celkom jasno.
„Pre mňa je láska, keď vám niekto zavolá len preto, že vás chce počuť. Nepotrebuje od vás nič, len s vami byť. Keď sa vás opýta, ako ste sa mali, keď vás vypočuje a pozerá sa vám do očí - nie do telefónu. Láska je, keď vám niekto donesie kvet len tak, bez dôvodu,“ prezradila známa herečka.