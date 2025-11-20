Veľký PREHĽAD dní pracovného pokoja 2026: Naplánujte si dovolenku rozumne, čaká nás menej voľna
Najväčší potenciál na optimalizáciu máte počas Veľkej noci, začiatku mája a Vianoc.
Vláda sa v rámci konsolidačného balíčka rozhodla obmedziť dni pracovného pokoja a Slovákov tak budúci rok čaká menej voľných dní. Hoci to pre mnohých nie je dobrá správa, prinášame vám dôkladný prehľad, aby ste si mohli šikovne a rozumne naplánovať dovolenku.
Tri príležitosti
Odborník na sociálnu ekonómiu Jozef Mihál upozornil, že budú rok nás podľa Zákonníka práce čakajú dva dni, ktoré sú pracovnými dňami aj sviatkami zároveň. „V rámci konsolidačného balíčka a novely zákona o štátnych sviatkoch sa podarila naozaj originálna vec, ktorá nemá v našej legislatíve precedens,“ uviedol Mihal s tým, že na tieto dátumy sa nevzťahuje voľno, zamestnanec má prísť do práce ako v ktorýkoľvek iný deň, no keď zákon ponechal štatút sviatku, vzniká nárok na príplatok za sviatok. Má ísť o 8. máj (Deň víťazstva nad fašizmom) a 15. október (Sedembolestná Panna Mária).
„Predstavte si to, idete do roboty v bežný pracovný deň - a dostanete príplatok 100 % priemerného zárobku, lebo to bol sviatok,“ vysvetľuje absurditu Mihál, podľa ktorého je možné, že túto legislatívno-technickú chybu ministerstvo odstráni.
Aj keď počet dní pracovného pokoja klesá, rok 2026 stále ponúka viacero príležitostí, ako si vďaka šikovne vybraným dňom dovolenky výrazne predĺžiť voľno. Kľúčom je sledovať:
- sviatky, ktoré pripadajú na piatok či pondelok,
- „premostenia“, keď sviatok padne v strede týždňa,
- dlhé bloky, ktoré vzniknú spojením víkendov, sviatkov a pár dní dovolenky.
Najväčší potenciál na optimalizáciu máte počas Veľkej noci, začiatku mája a Vianoc. Práve tieto obdobia dokážu z dovolenky „vytrieskať“ najviac voľna.
🎯 1. Veľká noc 2026 – najvyšší pomer (4 dni dovolenky → 10 dní voľna)
Sviatky: 3.4. (piatok) + 5.–6.4. (nedeľa & pondelok)
Ak si vezmeš dovolenku 30.3.–2.4. (4 dni):
➡️ Voľno: 29.3.–6.4. → 10 dní
➡️ Dovolenka: 4 dni
🎯 2. Májový blok – 1. máj + víkend
Keďže 8. máj je pracovný deň, nedá sa s ním urobiť veľké premostenie.
Ostáva vám iba:
Varianta A — malé predĺženie
Dovolenka: 2.5. (piatok) = 1 deň
→ Voľno: 1.–3.5. + 2.5. = 4 dni (1 deň dovolenky)
Varianta B — týždeň v kuse
Dovolenka: 29.4.–2.5. = 4 dni
→ Voľno: 26.4.–4.5. = 9 dní
Výhodnejšia je Varianta B.