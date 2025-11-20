Opieral sa o zvodidlá a bojoval o každý nádych. Život kolabujúcemu seniorovi zachránili až Róbert s Ivom - Dobré noviny
Opieral sa o zvodidlá a bojoval o každý nádych. Život kolabujúcemu seniorovi zachránili až Róbert s Ivom
Opieral sa o zvodidlá a bojoval o každý nádych. Život kolabujúcemu seniorovi zachránili až Róbert s Ivom

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. — Foto: Facebook Polícia Slovenskej republiky / AI generovaná fotografia, Gemini 2.5

Dúfal, že si ho niekto všimne.

Keď sa mu na ceste náhle priťažilo, stihol už len odstaviť auto a zapnúť výstražné svetlá. Vonku sa snažil nadýchnuť, no telo ho prestávalo počúvať. Opieral sa o zvodidlá a dúfal, že si ho niekto všimne skôr, než bude neskoro. Pomoc napokon prišla v správnej chvíli. Ako uviedla polícia na sociálnej sieti, moment, ktorý staršiemu pánovi zachránil život, sa odohral ešte počas sviatku Všetkých svätých.

Róbert a Ivo, policajti, ktorí vtedy hliadkovali v okolí cintorínov a frekventovaných ciest, si krátko pred 11. hodinou všimli odstavené vozidlo s výstražnými svetlami. Stál pri ňom starší muž, ktorý sa „viditeľne nevládne držal zvodidiel“.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1267885092043723&set=a.626999019465670

Po pristúpení zistili, že jeho stav je vážny. „Zistili, že kolabuje, ťažko dýcha a je v ohrození života,“ uviedli policajti. Dvojica preto neváhala a konala.

Okamžitá pomoc

Muža uložili do stabilizovanej polohy, skontrolovali mu dýchacie cesty a začali poskytovať predlekársku pomoc. „Jeden z policajtov bol v nepretržitom kontakte s operátorom záchrannej služby, druhý monitoroval vitálne funkcie muža a pripravoval sa na prípadnú resuscitáciu,“ uvádza polícia.

