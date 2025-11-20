Zo smaltovanej misy vyjedala šúľance a večer počítala hviezdy. Detstvo známej dievčiny bolo ako z rozprávky
Mala to šťastie, že ju za hravosť a bujnú fantáziu nik netrestal.
Kým bola ešte malá, každý štvrtok cestovala diaľkovým autobusom k starým rodičom na dedinu. Jej babička bola učiteľka, preto bolo okolo nej vždy veľa detí, s ktorými sa dievčina z fotografie rada hrávala. Po večeroch spolu sedávali na terase, počítali hviezdy a keď mala päť rokov, do života jej vstúpila mladšia sestra. Celé dni spolu trávili v záhrade, hrali sa na robinsonky, zakladali oheň, domov chodili s rukami plnými triesok a za ich predstavy a detskú hravosť ich nikto nekarhal.