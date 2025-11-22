Jednu mu neschvaľovali rodičia, druhá ho chcela zničiť. Ondřej Brzobohatý sa nezrútil až vďaka Daniele - Dobré noviny
Jednu mu neschvaľovali rodičia, druhá ho chcela zničiť. Ondřej Brzobohatý sa nezrútil až vďaka Daniele
Jednu mu neschvaľovali rodičia, druhá ho chcela zničiť. Ondřej Brzobohatý sa nezrútil až vďaka Daniele

Ondřej Brzobohatý s rodičmi a manželkou Danielou.
Ondřej Brzobohatý s rodičmi a manželkou Danielou. — Foto: Facebook - Hana Gregorová; Instagram - @brzobohatyondrejofficial

Mama mu na nevesty dala vždy ostrý názor.

„Hádali sa ako psy, ale keď sa udobrovali, tak to bolo krásne. Vtedy som vnímal, že vzťahy môžu byť raz dole a raz hore,“ vravel v rozhovore s Adelou o svojich známych rodičoch Ondřej Brzobohatý, ktorý rovnako ako jeho otec našiel šťastie v súkromí až na tretíkrát. Obľúbený herec a hudobník sa smeje, že práve jeho mama vždy bola presvedčená, že iba ona vie, čo je pre neho najlepšie. „Mamy prosto vedia, ako to je, a všetko vycítia,“ priznala Hana Gregorová, ktorá sa v mnohých kľúčových chvíľach nemýlila.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/Supraphon/photos/t.100044576282987/665333116870686/?type=3

Nebol to obyčajný úlet

Ondřej Brzobohatý bol plodom osudovej lásky a ohňostroja vášne, ktorý sa vraj nedal zastaviť. Jeho otec Radek Brzobohatý bol ženatý s Jiřinou Bohdalovou, keď sa dal dohromady s mladšou herečkou – Hanou Gregorovou.

Jiřina Bohdalová a Radek Brzobohatý
Prečítajte si tiež: O nevere sa dozvedela ako posledná. Jiřina Bohdalová odpustila Brzobohatému zradu až po 30 rokoch

„O tom, že Radek niekoho má, som sa dozvedela ako posledná, zato naplno. Radek mi povedal, že s dotyčnou čaká dieťa. To nebol bežný úlet, obyčajná bokovka. Nehovorila som si, že by Radek ako skala odolával záujmu žien. Ale obaja sme natoľko milovali herectvo, natoľko nás spájala práca, že tieto veci nás nemohli ohroziť. Nevedela som o nich, ani som po nich nepátrala. Toto ale bolo iné. Mal 50 rokov. To sú pre mužov kritické roky, keď si potrebujú dokázať, že nestarnú,“ prezradila pre Aha! Bohdalová, ktorá manželovi odpustila až po rokoch.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=515557233909712&set=a.515557180576384

Ukážkový džentlmen

Radek Brzobohatý si napriek 20-ročnému vekovému rozdielu založil rodinu s Hanou Gregorovou. „Nebolo to vždy ružové, ale v tom bola tá úžasná poetika,“ hovoril ich spoločný syn Ondřej, ktorý si pre svoje netypické priezvisko odmalička zažil šikanu. Napríklad, keď sme mali ísť do školy prírody a učiteľka zapisovala kto ide, pri mene Brzobohatý sa zastavila so slovami: Veď samozrejme, vy si to môžete dovoliť, vy na to máte!“ spomínal pre Nový Čas syn známych hercov, z ktorého chceli mať muzikanta. Mal len štyri roky, keď dostal do rúk husle a každý deň musel poctivo trénovať. Rodičia z neho vychovali nielen talentovaného umelca, ale aj skutočného džentlmena.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid025yxTxUPGfcAjFYgX35pC8gDpRycYxuHLimcjSvhpZFwKSyFzjciNZkW176x9qMHXl&id=2122079371404724

