Plačúca kaderníčka prezradila ich milenecký vzťah. Josef Abrhám a Libuše Šafránková boli od seba závislí - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Plačúca kaderníčka prezradila ich milenecký vzťah. Josef Abrhám a Libuše Šafránková boli od seba závislí
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Žili z dávok a v dome plnom švábov. Broňa Gregušová odhalila skutočnú tvár Maria Cimarra

Márne čakajú, kedy sa mamička vráti domov. Pomôžme Vladovi a jeho deťom zvládnuť náročné obdobie

Lukáš Adamec našiel šťastie pri Zuzke.

Vyrobil najväčší malér svojho života, no ona to vydržala. Lukáša Adamca zachránila jeho silná Žužu

Ján Budaj ako kurič / S manželkou Annou

Kuričovi so zmijovkou na hlave už nemali čo vziať. Ján Budaj a jeho Anna prekonali aj stratu detí

Vladimír Weiss mladší s otcom.

Keď si vypil, vždy bol z toho problém. Vladko Weiss pri novej žene našiel to, čo nikdy nezažil

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Žili z dávok a v dome plnom švábov. Broňa Gregušová odhalila skutočnú tvár Maria Cimarra

Všimla si iskrenie a konala. Jana zachránila 30 ľudí z horiaceho autobusu, jej reakciu obdivujú aj experti

Lukáš Adamec našiel šťastie pri Zuzke.

Vyrobil najväčší malér svojho života, no ona to vydržala. Lukáša Adamca zachránila jeho silná Žužu

Ján Budaj ako kurič / S manželkou Annou

Kuričovi so zmijovkou na hlave už nemali čo vziať. Ján Budaj a jeho Anna prekonali aj stratu detí

Vladimír Weiss mladší s otcom.

Keď si vypil, vždy bol z toho problém. Vladko Weiss pri novej žene našiel to, čo nikdy nezažil

Dana a Pavel Kopeckí / Syn Tadeáš

Keď vyšla z lahôdok, kočík so synom bol preč. Prípad, ktorý prebudil Československo, vyriešila skromná Jana

Keď mu žena aj s deťmi utiekla za oceán, zrútil sa. Herec Tomáš Töpfer životnú lásku spoznal až na súde

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Žili z dávok a v dome plnom švábov. Broňa Gregušová odhalila skutočnú tvár Maria Cimarra

Kamila Magálová s bývalým manželom.

A dosť! My spolu nemôžeme žiť, povedala po 42 rokoch. Kamila Magálová ľutovala, že sa nerozviedla skôr

Vladimír Weiss mladší s otcom.

Keď si vypil, vždy bol z toho problém. Vladko Weiss pri novej žene našiel to, čo nikdy nezažil

SLEDUJE NÁS 207 041 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Plačúca kaderníčka prezradila ich milenecký vzťah. Josef Abrhám a Libuše Šafránková boli od seba závislí

Libuše Šafránková a Josef Abrhám.
Libuše Šafránková a Josef Abrhám. — Foto: Facebook/Hvězdy českého filmu; Promo fotografie ČT - Náves

Jeden vedľa druhého stáli aj vtedy, keď herečke lekári diagnostikovali rakovinu pľúc.

„Toho si vezmem!“ To sú vraj slová, ktoré povedala Libuše Šafránková, keď prvýkrát uvidela svojho hereckého kolegu Josefa Abrháma. Mladučká herečka mu na jednej skúške tiež padla do oka, vraj ho zaujalo, že nerobí žiadne chyby. Keď ju potom pozval na večeru, všetko nabralo rýchly spád. Dvojicu neodradil vekový rozdiel ani to, že herec bol v tom čase vo vážnom dlhoročnom vzťahu so speváčkou Naďou Urbánkovou. Hoci sa o nevere dozvedela náhodou od plačúcej kaderníčky, nakoniec priznala, že Josefovi bola filmová Popoluška súdená.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/229737627134679/photos/a.4907521302689598/4907565482685180/?type=3&ref=embed_post

Polievku si liala do nohavíc

„Meno aj drobnú postavu mala Libuška po mamičke. Boli si veľmi podobné,“ hovorili o Libuši Šafránkovej, ktorá sa narodila do rodiny Miroslava, učiteľa hudby, ktorý hral v kostole na orgán, a Libuše, učiteľke na odevnej priemyslovke. „Naši boli zdraví, temperamentní, veľmi mladí manželia. Dodnes si pamätám, ako mamička nechcela otecka pustiť domov, keď sa zdržal v noci po skúške. Raz naňho vyhádzala celý kôš domácich vajec,“ rozprávala kedysi ich slávna dcéra, ktorú spolužiaci v detstve šikanovali pre povolanie jej otca. Vždy, keď prešla okolo detí, pokrikovali na ňu „varhaníkova dcéra“. Lepšie to nemala ani na základnej škole.

Milena Dvorská.
Prečítajte si tiež: Dcéra rozprávkovej Marušky utiekla do sekty. Samozvaný spasiteľ ju presvedčil, že spolu zachránia svet

Tam si totiž na Libušu sadla učiteľka, ktorá nemala rada, keď niekto nechával na tanieri zbytky z jedla. „Tak si liala do vrecka paradajkovú polievku, aby ju nemusela jesť. Vošiel sa tam k jej spokojnosti napríklad aj celý tanier,“ písala v knihe Ghetto vyvolenců Zuzana Maléřová. Radosť a útechu nachádzala Libuše v recitovaní, v ochotníckom divadle, odkiaľ nakoniec jej kroky viedli až na konzervatórium, kde ju objavili najlepší režiséri tej doby.

Prvou rolou všetkých rozplakala

„Bola taká drobná, že som si v porovnaní s ňou pripadala ako čmeliak vedľa mušky, hoci meriam 169 centimetrov,“ hovorila pre iDNES.cz Šafránkovej vtedajšia spolužiačka Marta Holubová. Ďalší kolegovia v dokumentárnom filme Neobyčejné životy priznali, že Libuše nebola len krásna, ale aj plná dobrej energie a veľkého talentu, vďaka ktorému ihneď dostávala veľké úlohy.

Marie Kyselková a Josef Zíma.
Prečítajte si tiež: Princezná so zlatou hviezdou skončila ako vrátnička. Slávu a úspech obetovala pre syna a manžela

Ešte ako 16-ročná študentka si zahrala v Mahenovom divadle Shakespearovu Júliu a pretože si spoluprácu s mladou herečkou veľmi chválili, režisér Antonín Moskalyk si ju vybral ako Barunku do legendárnej Babičky. Keď ako plačúca Barunka vybehla k úľom a oznámila včeličkám, že babička zomrela, Libuše Šafránková svojím výkonom dojala celý štáb a režisér od dojatia aj zabudol dať pokyn kameramanovi, aby prestal točiť.

Toho si vezmem!

Keď po konzervatóriu mladá herečka odišla do Prahy, bola už taká známa, že sa mohla dostať do akéhokoľvek divadla, na ktoré by ukázala. Bol v tom však háčik. V niektorých súboroch bolo podmienkou členstvo v strane, čo zásadová Libuška odmietala. Aj vďaka tomu nastúpila do Činoherného klubu, kde spoznala osudového muža. O 13 rokov starší Josef Abrhám mal v tom čase seriózny vzťah so známou speváčkou Naďou Urbánkovou, ani to však legendárnu Popolušku nezastavilo a keď ho prvýkrát uvidela, vraj na neho ukázala prstom so slovami: „Toho si vezmem!“

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…