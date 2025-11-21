Plačúca kaderníčka prezradila ich milenecký vzťah. Josef Abrhám a Libuše Šafránková boli od seba závislí
Jeden vedľa druhého stáli aj vtedy, keď herečke lekári diagnostikovali rakovinu pľúc.
„Toho si vezmem!“ To sú vraj slová, ktoré povedala Libuše Šafránková, keď prvýkrát uvidela svojho hereckého kolegu Josefa Abrháma. Mladučká herečka mu na jednej skúške tiež padla do oka, vraj ho zaujalo, že nerobí žiadne chyby. Keď ju potom pozval na večeru, všetko nabralo rýchly spád. Dvojicu neodradil vekový rozdiel ani to, že herec bol v tom čase vo vážnom dlhoročnom vzťahu so speváčkou Naďou Urbánkovou. Hoci sa o nevere dozvedela náhodou od plačúcej kaderníčky, nakoniec priznala, že Josefovi bola filmová Popoluška súdená.
Polievku si liala do nohavíc
„Meno aj drobnú postavu mala Libuška po mamičke. Boli si veľmi podobné,“ hovorili o Libuši Šafránkovej, ktorá sa narodila do rodiny Miroslava, učiteľa hudby, ktorý hral v kostole na orgán, a Libuše, učiteľke na odevnej priemyslovke. „Naši boli zdraví, temperamentní, veľmi mladí manželia. Dodnes si pamätám, ako mamička nechcela otecka pustiť domov, keď sa zdržal v noci po skúške. Raz naňho vyhádzala celý kôš domácich vajec,“ rozprávala kedysi ich slávna dcéra, ktorú spolužiaci v detstve šikanovali pre povolanie jej otca. Vždy, keď prešla okolo detí, pokrikovali na ňu „varhaníkova dcéra“. Lepšie to nemala ani na základnej škole.
Tam si totiž na Libušu sadla učiteľka, ktorá nemala rada, keď niekto nechával na tanieri zbytky z jedla. „Tak si liala do vrecka paradajkovú polievku, aby ju nemusela jesť. Vošiel sa tam k jej spokojnosti napríklad aj celý tanier,“ písala v knihe Ghetto vyvolenců Zuzana Maléřová. Radosť a útechu nachádzala Libuše v recitovaní, v ochotníckom divadle, odkiaľ nakoniec jej kroky viedli až na konzervatórium, kde ju objavili najlepší režiséri tej doby.
Prvou rolou všetkých rozplakala
„Bola taká drobná, že som si v porovnaní s ňou pripadala ako čmeliak vedľa mušky, hoci meriam 169 centimetrov,“ hovorila pre iDNES.cz Šafránkovej vtedajšia spolužiačka Marta Holubová. Ďalší kolegovia v dokumentárnom filme Neobyčejné životy priznali, že Libuše nebola len krásna, ale aj plná dobrej energie a veľkého talentu, vďaka ktorému ihneď dostávala veľké úlohy.
Ešte ako 16-ročná študentka si zahrala v Mahenovom divadle Shakespearovu Júliu a pretože si spoluprácu s mladou herečkou veľmi chválili, režisér Antonín Moskalyk si ju vybral ako Barunku do legendárnej Babičky. Keď ako plačúca Barunka vybehla k úľom a oznámila včeličkám, že babička zomrela, Libuše Šafránková svojím výkonom dojala celý štáb a režisér od dojatia aj zabudol dať pokyn kameramanovi, aby prestal točiť.
Toho si vezmem!
Keď po konzervatóriu mladá herečka odišla do Prahy, bola už taká známa, že sa mohla dostať do akéhokoľvek divadla, na ktoré by ukázala. Bol v tom však háčik. V niektorých súboroch bolo podmienkou členstvo v strane, čo zásadová Libuška odmietala. Aj vďaka tomu nastúpila do Činoherného klubu, kde spoznala osudového muža. O 13 rokov starší Josef Abrhám mal v tom čase seriózny vzťah so známou speváčkou Naďou Urbánkovou, ani to však legendárnu Popolušku nezastavilo a keď ho prvýkrát uvidela, vraj na neho ukázala prstom so slovami: „Toho si vezmem!“