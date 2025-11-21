Na skupine premrznutých lyžiarov jedna vec nesedí. Najbystrejší si chybu všimnú už do 10 sekúnd
Pri lúštení hádanky sa sústreďte na detaily.
Štyria lyžiari sa brodia snehom, líca majú červené od zimy a pri pohľade na niektorých sa zdá, že už toho majú dosť. Nevyzerá to, že by na obrázku bola nejaká chyba, jedna sa tam však nachádza. Tí najpozornejší pátrači s bystrým zrakom a logickým myslením ju dokážu odhaliť za menej ako 10 sekúnd. Viete, čo na obrázku nesedí aj bez toho, aby sme vám dali ďalšiu pomôcku?