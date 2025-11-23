Nechcelo sa mu ísť do obchodu, tak vznikla lahôdka. Pycove rýchle rezance spájajú chrumkavé so šťavnatým - Dobré noviny
Nechcelo sa mu ísť do obchodu, tak vznikla lahôdka. Pycove rýchle rezance spájajú chrumkavé so šťavnatým
Jakub Jablonský a Petra Dubayová.

Keď prišla Vesna na svet, úprimne plakal. Jakub Jablonský stál pri Petre aj v jej najväčších bolestiach

Nechcelo sa mu ísť do obchodu, tak vznikla lahôdka. Pycove rýchle rezance spájajú chrumkavé so šťavnatým

Martin Pyco Rausch a jeho ázijské rezance.
Martin Pyco Rausch a jeho ázijské rezance. — Foto: Instagram/mrpyco

Podľa známeho kuchára je najlepšie porcie dozdobiť sezamom a pokvapkať limetkovou šťavou.

Ako malý nazeral spoza maminho chrbta do hrncov a sledoval, čo sa v nich deje, no k tomu, aby sa sám postavil za sporák, ho dohnal až nástup na hotelovú školu a fakt, že sa stal vegetariánom. Martin Pyco Rausch odvtedy z kuchyne neodišiel a to, čo tam vytvára, rád zdieľa aj s ostatnými.

Sú hotové za pár minút

„Bol som ešte tínedžer, keď som prešiel na vegetariánsku stravu. V roku 1994 nebolo na pultoch ani 10 percent z potravín, ktoré tam nájdeme dnes. Takže varenie podľa predstáv bolo tŕnistou, aj keď veľmi poučnou cestou. Chcel som Slovákom ukázať, ako sa dá hravo spestriť jedálniček, pridať ďalšie suroviny, koreniny a čarovať,“ s úsmevom vysvetlil pre Nový Čas pre Ženy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa PYCO [ Martin PYCO Rausch ] (@mrpyco)

O svoje recepty sa s verejnosťou delí dodnes, a to nielen prostredníctvom kuchárskych kníh, ale pravidelne aj na sociálnych sieťach. Oceňujú ich najmä tí, ktorí milujú rýchle a zdravé jedlá, ku ktorým jednoznačne patria aj jeho ázijské rezance.

Mamba Dasha.
Prečítajte si tiež: K rezancom pripravuje omáčku, ktorú doma milujú. Mamba Dasha prekvapila jednoduchým a šikovým návodom

„Takto to dopadne, keď mám chuť na niečo ázijské, rýchle a nechce sa mi do obchodu. Tak ťa možno inšpirujem spraviť v špajzi inventúru,“ povedal na úvod svojho videoreceptu Pyco, ktorého tvorbu na Instagrame sleduje už viac ako 127-tisíc ľudí. Dodal, že rezance s výraznou omáčkou sú hotové za necelú štvrťhodinu a kombinujú sa v nich chrumkavé suroviny s tými šťavnatými.

Ázijské rezance podľa Pyca:

