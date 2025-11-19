Súkromie si strážia, teraz urobili výnimku. Peter Brajerčík a Ivana Kuxová novou fotkou dojali fanúšikov - Dobré noviny
Súkromie si strážia, teraz urobili výnimku. Peter Brajerčík a Ivana Kuxová novou fotkou dojali fanúšikov
Všimla si iskrenie a konala. Jana zachránila 30 ľudí z horiaceho autobusu, jej reakciu obdivujú aj experti

Lukáš Adamec našiel šťastie pri Zuzke.

Vyrobil najväčší malér svojho života, no ona to vydržala. Lukáša Adamca zachránila jeho silná Žužu

Vilo Rozboril a Adam Cibuľa.

Ďalšiu zimu na ulici by možno neprežil. Adam Cibuľa už zarezáva a dokazuje, že druhá šanca má zmysel

Ján Budaj ako kurič / S manželkou Annou

Kuričovi so zmijovkou na hlave už nemali čo vziať. Ján Budaj a jeho Anna prekonali aj stratu detí

Vladimír Weiss mladší s otcom.

Keď si vypil, vždy bol z toho problém. Vladko Weiss pri novej žene našiel to, čo nikdy nezažil

Dana a Pavel Kopeckí / Syn Tadeáš

Keď vyšla z lahôdok, kočík so synom bol preč. Prípad, ktorý prebudil Československo, vyriešila skromná Jana

Keď mu žena aj s deťmi utiekla za oceán, zrútil sa. Herec Tomáš Töpfer životnú lásku spoznal až na súde

Kamila Magálová s bývalým manželom.

A dosť! My spolu nemôžeme žiť, povedala po 42 rokoch. Kamila Magálová ľutovala, že sa nerozviedla skôr

Zábery z nehody na trase medzi Pezinkom a Bratislavou / Ilustračná fotografia

Slovenskí rušňovodiči robia stále tú istú chybu, hovorí ich kolega. Práve pre ňu pribúdajú nehody

Všimla si iskrenie a konala. Jana zachránila 30 ľudí z horiaceho autobusu, jej reakciu obdivujú aj experti

Súkromie si strážia, teraz urobili výnimku. Peter Brajerčík a Ivana Kuxová novou fotkou dojali fanúšikov

Ivana Kuxová a Peter Brajerčík si obvykle súkromie strážia.
Ivana Kuxová a Peter Brajerčík si obvykle súkromie strážia. — Foto: Instagram @peter_brajercik

Známy herecký pár sa vlani stal trojnásobnými rodičmi.

Napriek tomu, že Ivana Kuxová a Peter Brajerčík si svoje súkromie prísne strážia a na verejnosť sa o ich vzťahu či rodine dostane len málo informácií, aj oni urobia občas výnimku. Spravili ju napríklad teraz, keď sa s fanúšikmi sa podelili o momentku zo života, ktorá stojí za všetky drobné.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/608970832466545/photos/a.1069543829742574/2048647115165569/?type=3&ref=embed_post

Vitaj, Mila

Peter Brajerčík stretol Ivanu Kuxovú na divadelných doskách v inscenácii Rechnitz – Anjel skazy a okamžite sa do nej zahľadel. „Skúšali sme v Slovenskom národnom divadle, kde sme mali spolu veľmi odvážne scény. A tak sa to nejako celé zomlelo,“ prezradila herečka pre SME.

Peter Brajerčík a Ivana Kuxová
Prečítajte si tiež: Spieval jej pred dverami a zbalil ju na pomelo. Peter Brajerčík a Ivana Kuxová vekový rozdiel nikdy neriešili

Odvtedy tvoria harmonický pár a vychovávajú spolu aj tri ratolesti – synov Félixa a Emila a dcérku Milu, ktorá sa narodila minulý rok. To, že herečka v tichosti priviedla na svet tretieho potomka, a to konkrétne v piatok trinásteho, nevedomky prezradil moderátor Martin Nikodým.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/SlovenskeHerecky/photos/a.401269603350135/714978168645942/?type=3&ref=embed_post

Ten totiž pred rokom v septembri na svojom profile na sociálnej sieti zverejnil fotografiu z divadla, ku ktorej napísal: „Dnes v divadle veľký deň. Včera, v piatok 13-teho medzi nás pribudol malý človiečik, Mila. Vitaj!“

Rastie ako z vody

