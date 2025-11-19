Súkromie si strážia, teraz urobili výnimku. Peter Brajerčík a Ivana Kuxová novou fotkou dojali fanúšikov
Známy herecký pár sa vlani stal trojnásobnými rodičmi.
Napriek tomu, že Ivana Kuxová a Peter Brajerčík si svoje súkromie prísne strážia a na verejnosť sa o ich vzťahu či rodine dostane len málo informácií, aj oni urobia občas výnimku. Spravili ju napríklad teraz, keď sa s fanúšikmi sa podelili o momentku zo života, ktorá stojí za všetky drobné.
Vitaj, Mila
Peter Brajerčík stretol Ivanu Kuxovú na divadelných doskách v inscenácii Rechnitz – Anjel skazy a okamžite sa do nej zahľadel. „Skúšali sme v Slovenskom národnom divadle, kde sme mali spolu veľmi odvážne scény. A tak sa to nejako celé zomlelo,“ prezradila herečka pre SME.
Odvtedy tvoria harmonický pár a vychovávajú spolu aj tri ratolesti – synov Félixa a Emila a dcérku Milu, ktorá sa narodila minulý rok. To, že herečka v tichosti priviedla na svet tretieho potomka, a to konkrétne v piatok trinásteho, nevedomky prezradil moderátor Martin Nikodým.
Ten totiž pred rokom v septembri na svojom profile na sociálnej sieti zverejnil fotografiu z divadla, ku ktorej napísal: „Dnes v divadle veľký deň. Včera, v piatok 13-teho medzi nás pribudol malý človiečik, Mila. Vitaj!“