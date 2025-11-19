Žili z dávok a v dome plnom švábov. Broňa Gregušová odhalila skutočnú tvár Maria Cimarra
Myslel si, že je Brad Pitt, ale bol žiarlivý násilník.
„Ja sľubujem mojim fanúšikom, že im dám zo seba vždy to najlepšie, a to vždy robím,“ vravel Mario Cimarro. Nik vtedy netušil, že za leskom televíznych kamier a príbehom o osudovej láske sa skrýva celkom iná realita. Kým na obrazovkách pôsobil ako charizmatická hviezda a romantický hrdina, jeho partnerka Broňa Gregušová bojovala so situáciami, ktoré by nechcela zažiť žiadna žena. Až teraz, po mesiacoch mlčania, prelomila bariéru strachu a rozhodla sa prehovoriť. Jej slová sa šíria internetom ako blesk, nielen preto, čo odhalila, ale aj pre odvahu, s akou sa ako obeť domáceho násilia postavila za seba aj svoju dcérku.
Myslel si, že je Brad Pitt
Hovoril o nej ako o osudovej láske, ktorú vraj stretol po „mnohých a mnohých rokoch pokusov a omylov“. „Mala pauzu v robote a na bicykli si robila selfíčka. Povedal som si: ‚Ach bože, poď jej niečo povedať‘. Odhodlal som sa, prišiel som k nej a oslovil som ju. ‚Ahoj, ja som fakt dobrý fotograf! Ak mi dovolíš spraviť ti fotku, určite nebudeš ľutovať.‘ Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa mi podlomili nohy. Vybral som telefón a ukázal som jej niektoré fotografie, ktoré som vytvoril. Ona si ich pozrela a povedala: ‚Tebe to skutočne ide. Ok, môžeš ma odfotiť.‘ Potom sme si vymenili čísla, začali si písať... až kým som ju jedného dňa neprekvapil tým, že som prišiel za ňou na Slovensko,“ rozprával pre Dobré rádio Mario Cimarro ešte v roku 2023, keď účinkoval v súťaži Let's Dance. Až neskôr Broňa Gregušová priznala, že príbeh, ktorý vyrozprával, nebol pravdivý. Už počas Cimarrovho účinkovania v šou sa začali objavovať náznaky toho, že nie všetko je také, ako sa na prvý pohľad zdá.
„Nevedel ani jeden krok a nezlepšil sa ani o kúsok a ešte sa správal ako idiot,“ prekvapil v podcaste Space by Nikita tanečník Matyáš Adamec, ktorý opísal aj konkrétne detaily. „Vraj je slávny, tak to dával najavo. Prišlo mi to komické, pretože to nie je Brad Pitt alebo nie je to nikto taký, kto by si to teoreticky mohol dovoliť. A je to veľmi nesympatické, keď títo ľudia sú takí, že lúskajú na ľudí, aby im niečo priniesli,“ uviedol tanečník. Cimarrovu pravú tvár odhalila až teraz jeho partnerka Broňa Gregušová, ktorá priznala, že už ho nebude chrániť.
Bod zlomu
„Môžete zdieľať krásne video, ale neukážete, čo je za oponou. Prečo? Pretože za oponou je realita a tá je veľmi smutná,“ šokovala na platenej platforme HeroHero, kde poodhalila, ako sa stala obeťou násilného manipulátora.