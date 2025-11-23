Majú také silné puto, že otehotneli v rovnaký čas. Jednovaječné dvojičky nedokážu uveriť tomu, čo ich čaká
Pochybovali, či sa im vôbec podarí otehotnieť a odkedy sa tak stalo, nedokážu tomu uveriť.
Jednovaječné dvojičky Faye a Alex majú medzi sebou odmalička veľmi silné puto a tento rok si možno splnia jeden veľký spoločný sen. Obe sú totiž tehotné a ich rodiny sa čoskoro rozrastú o nového člena. Dúfajú, že sa im podarí rodiť v ten istý deň. „Sme si veľmi blízke a teraz si budú môcť byť blízke aj naše deti,“ tešia sa. Cesta dvoch sestier k vytúženému tehotenstvu ale vôbec nebola jednoduchá.
Obrovské prekvapenie
Majú totiž zdravotné problémy, ktoré všetko komplikovali. „Alex z toho bola dosť deprimovaná. Myslela si, že nikdy neotehotnie alebo že to bude veľmi náročné. Ja som mala rovnaký pocit, ale povedali sme si, že keď budeme mať 30, každá sa pokúsi o bábätko,“ vysvetlila Faye pre noviny Liverpool Echo.
Každá z dvojičiek má svojho manžela, no otehotnieť naraz ani zďaleka neplánovali. Mysleli si, že to potrvá roky, o to väčšie bolo ich prekvapenie, keď Alex vo februári zistila, že pod srdcom nosí nový život. „Na druhý deň som si aj ja urobila test a bol pozitívny. Pomyslela som si, že to je absolútne šialené,“ priznala Faye.
Ani nedúfali, že sa to podarí
Na začiatku mali termín pôrodu iba šesť dní od seba, neskôr sa však posunul a lekári im ho naplánovali na rovnaký deň. Pre obe je to neuveriteľný pocit, celý život kráčajú bok po boku a všetky míľniky zažívajú spoločne. Tento je však o to výnimočnejší.