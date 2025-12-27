Patria k sviatkom, no nie všetky stoja za to. Takto zistíte, ktorú mandarínku sa oplatí vložiť do košíka
Podľa týchto rád vyberiete tie najkvalitnejšie.
V decembri ich kupujeme častejšie než čokoľvek iné zo sezónneho ovocia. Vonia nimi celý byt a málokto si bez nich vie predstaviť sviatky. O to väčšie je sklamanie, keď po príchode domov zistíme, že mandarínky sú suché, bez chuti alebo sa už začínajú kaziť. Ako tomu predísť? Je to vraj jednoduché – ako píše portál Polsatnews, stačí sledovať niekoľko drobných detailov, ktoré o kvalite prezradia takmer všetko.
Farba a povrch šupky
Prvé, čo si na mandarínke všimneme, je jej vzhľad. Podľa odborníkov patria medzi najlepšie kúsky tie, ktoré majú intenzívnu oranžovú farbu a rovnomerný, jemne lesklý povrch. Vyhnúť by sme sa mali tmavým škvrnám či vráskavej, zosušenej koži – naznačuje to, že mandarínka bola skladovaná príliš dlho alebo neprešla správnou prepravou.
Dôležité je tiež všimnúť si, či plod nie je príliš mäkký alebo prepadnutý. Vtedy už môže byť suchý alebo pokazený. Pri niektorých odrodách je však ľahko oddelená šupka prirodzená, čo môže znamenať šťavnatú dužinu.
Špecifická vôňa zrelosti?
Ďalším dobrým ukazovateľom kvality je vôňa. Nebáť sa ovoňať plod je podľa odborníkov správny krok.