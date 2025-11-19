Slávnu postavu jeho manželka neznášala. Účtovník Fantozzi bol pre Paola Villaggia požehnaním i prekliatím - Dobré noviny
Slávnu postavu jeho manželka neznášala. Účtovník Fantozzi bol pre Paola Villaggia požehnaním i prekliatím
Slávnu postavu jeho manželka neznášala. Účtovník Fantozzi bol pre Paola Villaggia požehnaním i prekliatím

Zábery z filmu Fantozzi.
Zábery z filmu Fantozzi. — Foto: Fantozzi - Nesnáze pana učetního/Youtube/L S, Promo fotografie k filmu Fantozzi - Rizzoli Film

Tak veľmi som toho blbca nenávidela! Nikdy som to nečítala, len som mu to pomáhala prepisovať, priznala jeho manželka.

Kam prišiel, tam naňho číhala smola, monotónnu účtovnícku prácu priam nenávidel a svojmu tragikomickému utrpeniu sa nevyhol ani v pohodlí domova. Legendárneho Fantozziho vytvoril Paolo Villaggio hneď po tom, ako si na päť rokov vyskúšal prácu účtovníka v jednej veľkej spoločnosti. Malo to však jeden háčik. Kým široká verejnosť tento film neskonale milovala, jeho manželka o ňom nemohla ani počuť.

Právnikom sa stať nechcel

Paolo vyrastal v talianskom Janove a keďže jeho matka túžila mať zo svojich detí vzdelaných a múdrych ľudí, spolu s ostatnými členmi rodiny rozhodla, že sa z neho má stať právnik. Hercov brat Piero bol totiž študovaným matematikom a Paolo v tomto smere nesmel nijako zaostávať. On však o štúdium práva neprejavoval absolútne žiaden záujem.

Do školy ho síce prijali, no on oveľa radšej trávil čas v divadlách a kabaretoch. „Otec chcel, aby bol zo mňa inžinier, ale ani keď som začal robiť svoje prvé kroky k divadlu, nikdy mi v tom nezabránil. Maminka robila scény, ale tie robila vždy, my sme si na to už zvykli,“ citoval portál Medium.cz Paola, ktorý na mamu nedal dopustiť ani v situáciách, keď mu jej tvrdá výchova prekážala.

Paolo Villagio ako Fantozzi.
Paolo Villagio ako Fantozzi. Foto: Wikipedia/Luciano Salce / Erico Menczer

Prekliata stolička

Začal teda písať texty rebelujúcemu pesničkárovi Fabriziovi De André, neskôr na čas odišiel do Spojeného kráľovstva a tam poslucháčov bavil ako hlásateľ stanice BBC. Keď sa mu táto práca zunovala, vydal sa na more, spieval dovolenkárom na výletnej lodi a po čase sa znova začal poberať inou cestou.

Pracoval ako čašník, s Fabriziom opäť začal vystupovať v kabaretoch, no chýbali mu peniaze. V tom období usúdil, že by bolo asi vhodné nájsť si nejakú stabilnú prácu. Zamestnal sa vo veľkej účtovníckej firme a okamžite znenávidel korporátny svet.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

