Týmto sa vyhýbajte, tieto odporúčam. Odborníčka na dlhovekosť prezradila pravdu o výživových doplnkoch
Odborníčka na dlhovekosť má v otázke doplnkov stravy jasno.
Keby sme mali k dispozícii tri čarovné želania, jedno z nich by určite zahŕňalo zdravý a dlhý život. Napísalo sa o ňom naozaj veľa a zdravý životný štýl je nám prezentovaný z každej strany. Najviac sa oň pričiníte tým, ako žijete – či máte pravidelný spánok, pijete dostatočné množstvo tekutín, uprednostňujete čerstvé ovocie a zeleninu pred fast foodom, a vyhýbate sa cigaretám a alkoholu. Pomôcť si môžete aj výživovými doplnkami, ktoré sľubujú zázračné účinky. Je to však naozaj tak?
Absolventka Stenfordskej univerzity, riaditeľka spoločnosti CareCore a odborníčka na dlhovekosť Hillary Lin v rozhovore pre portál Parade prezradila, ktoré doplnky sú vhodné a ktoré odporúča radšej vynechať. V prvom rade je ale dôležité uvedomiť si, že nenahrádzajú pestrú stravu a mali by sa užívať iba vtedy, keď ich odporučí lekár. Pri zakúpení týchto preparátov by sme taktiež mali skontrolovať, či doplnky boli testované nezávislou inštitúciou.
1. Omega-3
Podľa doktorky Lin sú doplnkom číslo jeden Omega-3 (EPA/DHA) mastné kyseliny. Majú protizápalový účinok a podporujú zdravie mozgu aj srdca. „Pacientom hovorím, aby denne užívali aspoň na dva gramy kombinovanej EPA/DHA z kvalitných rýb alebo doplnkov na báze rias, hoci testovanie môže pomôcť spresniť túto dávku,“ ozrejmila Hillary Lin výber zdraviu prospešného preparátu.
Tieto esenciálne kyseliny sa nachádzajú v potravinách, ktoré bežne konzumujeme. Nájdeme ich v lososovi, makrele, tuniakovi, chia semienkach, ľanových semienkach, vlašských orechoch, rastlinných olejoch, jogurtoch, mlieku a vajciach. Ďalším spôsobom, ako si zabezpečiť dostatok omega-3 mastných kyselín, je užívanie doplnkov s rybím olejom.