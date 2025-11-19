VIDEO: Cudzinec prekvapil piesňou Na Kráľovej holi. Internet žasne nad jeho výslovnosťou a citom
Na sociálnych sieťach ho sleduje vyše 444-tisíc ľudí.
Hudbou za mier. To je heslo izraelsko-amerického speváka Itaya Bendu, ktorý je známy svojím výnimočným viacjazyčným prejavom a snahou spájať kultúry cez hudbu. Tentokrát sa pustil do niečoho výnimočného – zaspieval slovenskú verziu piesne „Na Kráľovej holi“ a to s takým citom a úctou, že video okamžite zaujalo tisíce fanúšikov po celom svete.
Narodil sa v Jeruzaleme a hudba mu znie v srdci už od detstva. Postupne sa naučil hrať na rôzne nástroje, dnes spieva v desiatkach jazykov a do jeho repertoáru sa tak ako gesto úcty a spojenia s našou krajinou dostala aj slovenčina.
Pieseň „Na Kráľovej holi“ patrí medzi najznámejšie slovenské ľudové skladby a pre mnohých Slovákov je viac než len obyčajnou pesničkou – ide o symbol národnej hrdosti a spojenia s domovom. Itay si vybral práve túto pieseň a zaspieval ju s neuveriteľným precítením. Fanúšikovia ocenili nielen jeho čistú výslovnosť, ale najmä cit v hlase a úprimnosť, s akou sa do piesne vložil. „Určite príď na Slovensko. Si u nás vítaný,“ odkázali nadšení Slováci Itayovi, ktorého na sociálnych sieťach sleduje vyše 444-tisíc ľudí.
Video sa rýchlo stalo virálnym a pripomenulo, že hudba dokáže prekročiť hranice, spájať ľudí a vytvárať mosty medzi národmi. Benda týmto gestom potvrdil, že hudba nie je len o slovách alebo tónoch, ale aj o spojení, pochopení a vzájomnej úcte. Dnes vďaka nemu rezonuje slovenská pieseň „Na Kráľovej holi“ o niečo silnejšie.