VIDEO: Cudzinec prekvapil piesňou Na Kráľovej holi. Internet žasne nad jeho výslovnosťou a citom - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
VIDEO: Cudzinec prekvapil piesňou Na Kráľovej holi. Internet žasne nad jeho výslovnosťou a citom
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Všimla si iskrenie a konala. Jana zachránila 30 ľudí z horiaceho autobusu, jej reakciu obdivujú aj experti

Lukáš Adamec našiel šťastie pri Zuzke.

Vyrobil najväčší malér svojho života, no ona to vydržala. Lukáša Adamca zachránila jeho silná Žužu

Vilo Rozboril a Adam Cibuľa.

Ďalšiu zimu na ulici by možno neprežil. Adam Cibuľa už zarezáva a dokazuje, že druhá šanca má zmysel

Ján Budaj ako kurič / S manželkou Annou

Kuričovi so zmijovkou na hlave už nemali čo vziať. Ján Budaj a jeho Anna prekonali aj stratu detí

Vladimír Weiss mladší s otcom.

Keď si vypil, vždy bol z toho problém. Vladko Weiss pri novej žene našiel to, čo nikdy nezažil

Všimla si iskrenie a konala. Jana zachránila 30 ľudí z horiaceho autobusu, jej reakciu obdivujú aj experti

Vladimír Weiss mladší s otcom.

Keď si vypil, vždy bol z toho problém. Vladko Weiss pri novej žene našiel to, čo nikdy nezažil

Ján Budaj ako kurič / S manželkou Annou

Kuričovi so zmijovkou na hlave už nemali čo vziať. Ján Budaj a jeho Anna prekonali aj stratu detí

Lukáš Adamec našiel šťastie pri Zuzke.

Vyrobil najväčší malér svojho života, no ona to vydržala. Lukáša Adamca zachránila jeho silná Žužu

Vilo Rozboril a Adam Cibuľa.

Ďalšiu zimu na ulici by možno neprežil. Adam Cibuľa už zarezáva a dokazuje, že druhá šanca má zmysel

Dana a Pavel Kopeckí / Syn Tadeáš

Keď vyšla z lahôdok, kočík so synom bol preč. Prípad, ktorý prebudil Československo, vyriešila skromná Jana

Keď mu žena aj s deťmi utiekla za oceán, zrútil sa. Herec Tomáš Töpfer životnú lásku spoznal až na súde

Kamila Magálová s bývalým manželom.

A dosť! My spolu nemôžeme žiť, povedala po 42 rokoch. Kamila Magálová ľutovala, že sa nerozviedla skôr

Zábery z nehody na trase medzi Pezinkom a Bratislavou / Ilustračná fotografia

Slovenskí rušňovodiči robia stále tú istú chybu, hovorí ich kolega. Práve pre ňu pribúdajú nehody

Všimla si iskrenie a konala. Jana zachránila 30 ľudí z horiaceho autobusu, jej reakciu obdivujú aj experti

SLEDUJE NÁS 207 037 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

VIDEO: Cudzinec prekvapil piesňou Na Kráľovej holi. Internet žasne nad jeho výslovnosťou a citom

Izraelsko-americký spevák Itaya Benda / Fanúšička zo Slovenska
Izraelsko-americký spevák Itaya Benda / Fanúšička zo Slovenska — Foto: Instagram @itaybenda

Na sociálnych sieťach ho sleduje vyše 444-tisíc ľudí.

Hudbou za mier. To je heslo izraelsko-amerického speváka Itaya Bendu, ktorý je známy svojím výnimočným viacjazyčným prejavom a snahou spájať kultúry cez hudbu. Tentokrát sa pustil do niečoho výnimočného – zaspieval slovenskú verziu piesne „Na Kráľovej holi“ a to s takým citom a úctou, že video okamžite zaujalo tisíce fanúšikov po celom svete.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa ITAY BEN DAVID (@itaybenda)

Narodil sa v Jeruzaleme a hudba mu znie v srdci už od detstva. Postupne sa naučil hrať na rôzne nástroje, dnes spieva v desiatkach jazykov a do jeho repertoáru sa tak ako gesto úcty a spojenia s našou krajinou dostala aj slovenčina.

André Traveler na Slovensku
Prečítajte si tiež: VIDEO: Cestovateľ André prvýkrát ochutnal naše tradičné jedlo. Bryndzové halušky opísal jedným slovom

Pieseň „Na Kráľovej holi“ patrí medzi najznámejšie slovenské ľudové skladby a pre mnohých Slovákov je viac než len obyčajnou pesničkou – ide o symbol národnej hrdosti a spojenia s domovom. Itay si vybral práve túto pieseň a zaspieval ju s neuveriteľným precítením. Fanúšikovia ocenili nielen jeho čistú výslovnosť, ale najmä cit v hlase a úprimnosť, s akou sa do piesne vložil. „Určite príď na Slovensko. Si u nás vítaný,“ odkázali nadšení Slováci Itayovi, ktorého na sociálnych sieťach sleduje vyše 444-tisíc ľudí.

Video sa rýchlo stalo virálnym a pripomenulo, že hudba dokáže prekročiť hranice, spájať ľudí a vytvárať mosty medzi národmi. Benda týmto gestom potvrdil, že hudba nie je len o slovách alebo tónoch, ale aj o spojení, pochopení a vzájomnej úcte. Dnes vďaka nemu rezonuje slovenská pieseň „Na Kráľovej holi“ o niečo silnejšie.

Už ste čítali?

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…