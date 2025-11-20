V rodinách sa recept odovzdával celé desaťročia. Hontianske studeno robené tradičným spôsobom vás dostane
Môžete ho jesť teplé s chlebom alebo vychladnuté s cibuľou a octom.
V minulosti sa na Slovensku počas fašiangov, ale aj pred Vianocami konali zabíjačky. V chladnom zimnom období sa s mäsom pracovalo jednoduchšie, dlhšie vydržalo, a práve vtedy sa zvykla variť aj huspenina. „Konali sa aj svadby a huspenina patrila medzi tradičné svadobné jedlá,“ prezradila v rozhovore pre SME etnologička Katarína Nádaská.
Najpestrejšia tradičná kuchyňa
Najstaršia receptúra podľa nej pochádza ešte z anglického kuchárskeho manuskriptu z roku 1660 a svojich priaznivcov má táto špecifická pochúťka dodnes. „Môžeme predpokladať, že bola typickým zabíjačkovým jedlom a každá rodina si odovzdávala svoj rodinný recept po celé desaťročia,“ dodala Nádaská.
Typické studeno, ako sa huspenina regionálne nazýva, sa v tomto období varilo aj v Honte na juhu stredného Slovenska. Vyprážali sa pampúchy, piekli sa koláče a podľa autoriek publikácie Kulinárna kultúra regiónov Slovenska navyše táto tradičná kuchyňa patrila k tým najbohatším a najpestrejším v celej krajine.
Ak teda aj vo vás jedlá z minulosti vyvolávajú príjemný pocit nostalgie, môžete si hontianske studeno tento rok doma pripraviť podľa overeného regionálneho receptu.