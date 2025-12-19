Nemá rád prekvapenia ani darčeky. V rodine Braňa Deáka to na Vianoce funguje tak trochu inak
Darčeky preňho nikdy neboli podstatné.
Predvianočné obdobie býva pre mnohých obdobím zhonu. Zháňame, premýšľame, čo komu kúpiť, no zabúdame na to, že ten najväčší dar je často obyčajný čas strávený spolu. Práve tak to vníma aj obľúbený slovenský herec Braňo Deák, pre ktorého majú sviatky už roky jasné pravidlá – menej stresu, viac rodiny. Ako uvádza Šarm, umelec priznal, že darčeky preňho nikdy neboli tým, čo by určovalo atmosféru jeho sviatkov či osláv. Dôležitejšie je vraj niečo iné.
Rodina na prvom mieste
Braňo by sa vraj bez darčekov obišiel napríklad aj na narodeniny. „Ja nie som veľmi na darčeky. Mám rád, keď sme spolu ako rodina, a to sa nám, našťastie, veľmi pekne darí,“ priznal úprimne herec. Podobne vraj prebiehajú aj Vianoce – bez zbytočného preháňania, skôr v duchu pohody a blízkosti.
Zaujímavé však je, že hoci on sám materiálne prekvapenia veľmi nerieši, v ich domácnosti je niekto, kto darovanie miluje. „Čo sa týka obdarúvania, v tomto je maniačka moja žena Laďka, ona to miluje. Chystať veci. Ja darčeky, samozrejme, zháňam tiež, ale na moju ženu rozhodne nemám, pretože ona je v tomto naozaj špeciálna a jedinečná,“ priznal Braňo Deák.
Bez zbytočných prekvapení
A práve vďaka nej majú doma systém, ktorý by ocenil nejeden Vianocami stresovaný človek – darčeky zbierajú počas celého roka. „My si tie darčeky počas roka zbierame. Keď sa jej niečo páči, poviem, poďme do toho teraz a máme nachystané,“ vysvetlil Deák.