Aj my autisti sme výnimoční, odkazujú Slovákom. Už pri úvodnej piesni novej tolkšou nezadržíte slzy
Celebrity budú odpovedať bez pretvárky.
Už prvé reakcie ukázali, že A SME TU od televízie JOJ je projekt, aký tu ešte nebol. Relácia dáva priestor 27 redaktorom na autistickom spektre, ktorí sa rozprávajú so známymi osobnosťami spoločenského, športového či kultúrneho života – bez pretvárky, bez pózy a s obrovskou dávkou úprimnosti. Práve táto autentickosť je tým, čo divákov chytí za srdce. Dojatie pritom prichádza hneď na začiatku, už pri úvodnej piesni, ktorá jemne otvára brány do príbehov plných ľudskosti, citov a nefalšovanej emócie.
Výnimoční autisti
„Chcem, aby ľudia videli, že aj autisti môžu byť výnimoční,“ uviedla pre TV JOJ redaktorka Janka, pre ktorú je účinkovanie v tolkšou veľkou životnou skúsenosťou.
Projekt jej priniesol nové výzvy, ale aj radosť z toho, že môže robiť niečo, čo má skutočný zmysel – dať ľuďom na autistickom spektre možnosť ukázať svoju citlivosť, úprimnosť a jedinečný pohľad na život.
Projekt s dušou
„Som veľmi vďačná televízii JOJ, že sa tohto projektu ujala a dala tak príležitosť ukázať, že sú medzi nami výnimoční ľudia, ktorí si určite zaslúžia pozornosť,“ uviedla riaditeľka Autistického centra Andreas a supervízorka projektu Kateřina Nakládalová, ktorá sa už vyše 30 rokov venuje ľuďom na autistickom spektre a váži si, že dostanú priestor aj na televíznej obrazovke. Podľa nej sa v projekte stretlo mimoriadne veľa ľudskosti a empatie.
„V tomto projekte s dušou sa stretlo na jednom mieste toľko milých, empatických ľudí, že sa darí všetko zvládať s nadhľadom, vzájomným rešpektom a porozumením. Celý projekt vniesol nádej a nový impulz do života týchto mladých ľudí a ich rodín. Cítia sa byť prijatí a potrební,“ uviedla s nadšením pre TV JOJ, ktorá prvú časť výnimočnej šou odvysiela 22. novembra o 20.40. Patriť bude herečke Táni Pauhofovej.
Slzy a zimomriavky
Nový projekt sprevádza veľmi silná skladba z dielne Mariána Čekovského, Lukáša Adamca a Vlada Krausa, ktorá sa vám zaryje pod kožu. „Silná pieseň. Slzičky už idú,“ píšu na sociálnych sieťach dojatí Slováci.