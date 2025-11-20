Aj my autisti sme výnimoční, odkazujú Slovákom. Už pri úvodnej piesni novej tolkšou nezadržíte slzy - Dobré noviny
Aj my autisti sme výnimoční, odkazujú Slovákom. Už pri úvodnej piesni novej tolkšou nezadržíte slzy
Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Žili z dávok a v dome plnom švábov. Broňa Gregušová odhalila skutočnú tvár Maria Cimarra

Vilo Rozboril a Adam Cibuľa.

Ďalšiu zimu na ulici by možno neprežil. Adam Cibuľa už zarezáva a dokazuje, že druhá šanca má zmysel

Lukáš Adamec našiel šťastie pri Zuzke.

Vyrobil najväčší malér svojho života, no ona to vydržala. Lukáša Adamca zachránila jeho silná Žužu

Všimla si iskrenie a konala. Jana zachránila 30 ľudí z horiaceho autobusu, jej reakciu obdivujú aj experti

Vladimír Weiss mladší s otcom.

Keď si vypil, vždy bol z toho problém. Vladko Weiss pri novej žene našiel to, čo nikdy nezažil

Všimla si iskrenie a konala. Jana zachránila 30 ľudí z horiaceho autobusu, jej reakciu obdivujú aj experti

Ján Budaj ako kurič / S manželkou Annou

Kuričovi so zmijovkou na hlave už nemali čo vziať. Ján Budaj a jeho Anna prekonali aj stratu detí

Dana a Pavel Kopeckí / Syn Tadeáš

Keď vyšla z lahôdok, kočík so synom bol preč. Prípad, ktorý prebudil Československo, vyriešila skromná Jana

Keď mu žena aj s deťmi utiekla za oceán, zrútil sa. Herec Tomáš Töpfer životnú lásku spoznal až na súde

Kamila Magálová s bývalým manželom.

A dosť! My spolu nemôžeme žiť, povedala po 42 rokoch. Kamila Magálová ľutovala, že sa nerozviedla skôr

Všimla si iskrenie a konala. Jana zachránila 30 ľudí z horiaceho autobusu, jej reakciu obdivujú aj experti

Aj my autisti sme výnimoční, odkazujú Slovákom. Už pri úvodnej piesni novej tolkšou nezadržíte slzy

A SME TU.
A SME TU. — Foto: Promo fotografie TV JOJ

Celebrity budú odpovedať bez pretvárky.

Už prvé reakcie ukázali, že A SME TU od televízie JOJ je projekt, aký tu ešte nebol. Relácia dáva priestor 27 redaktorom na autistickom spektre, ktorí sa rozprávajú so známymi osobnosťami spoločenského, športového či kultúrneho života – bez pretvárky, bez pózy a s obrovskou dávkou úprimnosti. Práve táto autentickosť je tým, čo divákov chytí za srdce. Dojatie pritom prichádza hneď na začiatku, už pri úvodnej piesni, ktorá jemne otvára brány do príbehov plných ľudskosti, citov a nefalšovanej emócie.

Výnimoční autisti

„Chcem, aby ľudia videli, že aj autisti môžu byť výnimoční,“ uviedla pre TV JOJ redaktorka Janka, pre ktorú je účinkovanie v tolkšou veľkou životnou skúsenosťou.

Michal Štubňa.
Prečítajte si tiež: Rodičom hovorili, aby to s ním vzdali. Autista Michal varí pre ľudí bez domova a získava medaily

Projekt jej priniesol nové výzvy, ale aj radosť z toho, že môže robiť niečo, čo má skutočný zmysel – dať ľuďom na autistickom spektre možnosť ukázať svoju citlivosť, úprimnosť a jedinečný pohľad na život.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt s dušou

„Som veľmi vďačná televízii JOJ, že sa tohto projektu ujala a dala tak príležitosť ukázať, že sú medzi nami výnimoční ľudia, ktorí si určite zaslúžia pozornosť,“ uviedla riaditeľka Autistického centra Andreas a supervízorka projektu Kateřina Nakládalová, ktorá sa už vyše 30 rokov venuje ľuďom na autistickom spektre a váži si, že dostanú priestor aj na televíznej obrazovke. Podľa nej sa v projekte stretlo mimoriadne veľa ľudskosti a empatie.

Donald má doteraz svoj svet.
Prečítajte si tiež: Mama si syna vypiplala a odmietla ho dať do ústavu. Prvý pacient s autizmom dodnes žije šťastným životom

„V tomto projekte s dušou sa stretlo na jednom mieste toľko milých, empatických ľudí, že sa darí všetko zvládať s nadhľadom, vzájomným rešpektom a porozumením. Celý projekt vniesol nádej a nový impulz do života týchto mladých ľudí a ich rodín. Cítia sa byť prijatí a potrební,“ uviedla s nadšením pre TV JOJ, ktorá prvú časť výnimočnej šou odvysiela 22. novembra o 20.40. Patriť bude herečke Táni Pauhofovej.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slzy a zimomriavky

Nový projekt sprevádza veľmi silná skladba z dielne Mariána Čekovského, Lukáša Adamca a Vlada Krausa, ktorá sa vám zaryje pod kožu. „Silná pieseň. Slzičky už idú,“ píšu na sociálnych sieťach dojatí Slováci.

