Po incidente na strelnici prišla krutá správa. Miroslav Táborský sa vždy mohol oprieť o tajomnú Katku
Herec a jeho životná partnerka sú spolu už viac než 30 rokov.
Chodíme spolu, alebo sme len kamaráti? Takúto dilemu vraj dlho riešil herec Miroslav Táborský, keď sa dával dokopy s jeho súčasnou manželkou Katařinou. V harmonickom zväzku žijú už viac ako 30 rokov a pri spomienkach na chaotické začiatky sa poriadne smejú. Okrem toho si však svoje súkromie strážia.
Svoje šťastie prežívajú skôr doma za zatvorenými dverami a aj Kateřine sa podobne ako manželke Ondřeja Vetchého ušla pomyslená prezývka „pani Colombová“. Oporou Miroslavovi Táborskému bola aj v náročných chvíľach, keď mu diagnostikovali rakovinu hrubého čreva. Svoj boj umelec napokon vyhral a pred dvoma rokmi s manželkou oslávil už perlovú svadbu. A hoci recept na šťastné a dlhodobé súžitie by si netrúfal povedať, aj po toľkých rokoch jej stále nosí kvety a dvorí jej.
Nevzdal to
Herecké začiatky rodáka z Prahy neboli úplne najľahšie, kým ho totiž prijali na Divadelnú fakultu Akadémie múzických umení v Prahe, trikrát neuspel. Ako však vraví, keď sa do niečo zahryzne, tak ľahko to nevzdá – a vyšlo mu to až na štvrtý pokus.
„Som taký zahryzovací, to je pravda. Ale dôvody, prečo to niekoľkokrát nevyšlo, boli vtedy kádrové. Bol som presvedčený, že to chcem robiť. Amatérske divadlo som hral dlho a mal som v ňom aj nejaké úspechy, ktoré ma utvrdzovali v tom, že mám pokračovať a nevzdávať sa,“ spomínal herec v rozhovore pre iDnes.cz.
Podobné životné cesty
Miroslav Táborský do dnešného dňa stvárnil množstvo postáv a počas svojej dlhoročnej kariéry sa objavil v rôznorodých českých filmoch, televíznych seriáloch aj v medzinárodných projektoch. Na Slovensku ho diváci môžu poznať napríklad z filmov ako Bezva ženská na krku či Bobule.
No zatiaľ čo niektorí jeho hereckí kolegovia sú známi bohémskym životom, ktorý sa veľakrát prejavil aj v súkromí, Miroslav Táborský je už viac ako 30 rokov verný jedinej žene. S manželkou Kateřinou mali veľmi podobné životné cesty, aj ona sa na štúdium vytúženého bábkoherectva dostala až na tretí pokus.
Nemá v tom jasno
Obaja boli spočiatku len kamaráti a láska vraj prišla o čosi neskôr. Dlho totiž nevedeli, či sú stále len priatelia alebo už partneri.