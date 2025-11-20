Po incidente na strelnici prišla krutá správa. Miroslav Táborský sa vždy mohol oprieť o tajomnú Katku - Dobré noviny
Po incidente na strelnici prišla krutá správa. Miroslav Táborský sa vždy mohol oprieť o tajomnú Katku
Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Žili z dávok a v dome plnom švábov. Broňa Gregušová odhalila skutočnú tvár Maria Cimarra

Lukáš Adamec našiel šťastie pri Zuzke.

Vyrobil najväčší malér svojho života, no ona to vydržala. Lukáša Adamca zachránila jeho silná Žužu

Vilo Rozboril a Adam Cibuľa.

Ďalšiu zimu na ulici by možno neprežil. Adam Cibuľa už zarezáva a dokazuje, že druhá šanca má zmysel

Vladimír Weiss mladší s otcom.

Keď si vypil, vždy bol z toho problém. Vladko Weiss pri novej žene našiel to, čo nikdy nezažil

Ján Budaj ako kurič / S manželkou Annou

Kuričovi so zmijovkou na hlave už nemali čo vziať. Ján Budaj a jeho Anna prekonali aj stratu detí

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Žili z dávok a v dome plnom švábov. Broňa Gregušová odhalila skutočnú tvár Maria Cimarra

Všimla si iskrenie a konala. Jana zachránila 30 ľudí z horiaceho autobusu, jej reakciu obdivujú aj experti

Vladimír Weiss mladší s otcom.

Keď si vypil, vždy bol z toho problém. Vladko Weiss pri novej žene našiel to, čo nikdy nezažil

Ján Budaj ako kurič / S manželkou Annou

Kuričovi so zmijovkou na hlave už nemali čo vziať. Ján Budaj a jeho Anna prekonali aj stratu detí

Lukáš Adamec našiel šťastie pri Zuzke.

Vyrobil najväčší malér svojho života, no ona to vydržala. Lukáša Adamca zachránila jeho silná Žužu

Dana a Pavel Kopeckí / Syn Tadeáš

Keď vyšla z lahôdok, kočík so synom bol preč. Prípad, ktorý prebudil Československo, vyriešila skromná Jana

Keď mu žena aj s deťmi utiekla za oceán, zrútil sa. Herec Tomáš Töpfer životnú lásku spoznal až na súde

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Žili z dávok a v dome plnom švábov. Broňa Gregušová odhalila skutočnú tvár Maria Cimarra

Kamila Magálová s bývalým manželom.

A dosť! My spolu nemôžeme žiť, povedala po 42 rokoch. Kamila Magálová ľutovala, že sa nerozviedla skôr

Všimla si iskrenie a konala. Jana zachránila 30 ľudí z horiaceho autobusu, jej reakciu obdivujú aj experti

Po incidente na strelnici prišla krutá správa. Miroslav Táborský sa vždy mohol oprieť o tajomnú Katku

Miroslav Táborský našiel šťastie pri Kateřine.
Miroslav Táborský našiel šťastie pri Kateřine. — Foto: Wikimedia Commons/Jindřich Nosek (NoJin); Anima Candida

Herec a jeho životná partnerka sú spolu už viac než 30 rokov.

Chodíme spolu, alebo sme len kamaráti? Takúto dilemu vraj dlho riešil herec Miroslav Táborský, keď sa dával dokopy s jeho súčasnou manželkou Katařinou. V harmonickom zväzku žijú už viac ako 30 rokov a pri spomienkach na chaotické začiatky sa poriadne smejú. Okrem toho si však svoje súkromie strážia.

Svoje šťastie prežívajú skôr doma za zatvorenými dverami a aj Kateřine sa podobne ako manželke Ondřeja Vetchého ušla pomyslená prezývka „pani Colombová“. Oporou Miroslavovi Táborskému bola aj v náročných chvíľach, keď mu diagnostikovali rakovinu hrubého čreva. Svoj boj umelec napokon vyhral a pred dvoma rokmi s manželkou oslávil už perlovú svadbu. A hoci recept na šťastné a dlhodobé súžitie by si netrúfal povedať, aj po toľkých rokoch jej stále nosí kvety a dvorí jej.

Foto: Wikimedia Commons, Karolína Černá, Blanka Borová

Nevzdal to

Herecké začiatky rodáka z Prahy neboli úplne najľahšie, kým ho totiž prijali na Divadelnú fakultu Akadémie múzických umení v Prahe, trikrát neuspel. Ako však vraví, keď sa do niečo zahryzne, tak ľahko to nevzdá – a vyšlo mu to až na štvrtý pokus.

Petra Hřebíčková našla šťastie pri Matějovi.
Prečítajte si tiež: Zúfalú túžbu po deťoch vyriešil šaman. Herečka Petra Hřebíčková našla šťastie u muža, ktorého roky ignorovala

„Som taký zahryzovací, to je pravda. Ale dôvody, prečo to niekoľkokrát nevyšlo, boli vtedy kádrové. Bol som presvedčený, že to chcem robiť. Amatérske divadlo som hral dlho a mal som v ňom aj nejaké úspechy, ktoré ma utvrdzovali v tom, že mám pokračovať a nevzdávať sa,“ spomínal herec v rozhovore pre iDnes.cz.

Podobné životné cesty

Miroslav Táborský do dnešného dňa stvárnil množstvo postáv a počas svojej dlhoročnej kariéry sa objavil v rôznorodých českých filmoch, televíznych seriáloch aj v medzinárodných projektoch. Na Slovensku ho diváci môžu poznať napríklad z filmov ako Bezva ženská na krku či Bobule.

Ester Geislerová našla šťastie pri mladšom Martinovi.
Prečítajte si tiež: Sklamaná nechcela o chlapoch ani počuť. Ester Geislerovej a mladému Martinovi pomohla v láske pandémia

No zatiaľ čo niektorí jeho hereckí kolegovia sú známi bohémskym životom, ktorý sa veľakrát prejavil aj v súkromí, Miroslav Táborský je už viac ako 30 rokov verný jedinej žene. S manželkou Kateřinou mali veľmi podobné životné cesty, aj ona sa na štúdium vytúženého bábkoherectva dostala až na tretí pokus.

Nemá v tom jasno

Obaja boli spočiatku len kamaráti a láska vraj prišla o čosi neskôr. Dlho totiž nevedeli, či sú stále len priatelia alebo už partneri.

