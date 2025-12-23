Slováci si opäť cenia precíznu ručnú prácu. Medzi vianočnými guľami z Čadce majú svojich favoritov
V dizajnérskej dielni skúšajú vzory a farebné kombinácie aj podľa najnovších svetových trendov.
Každý kus je originál a za každým sa skrýva precízna ručná práca. Vianočné gule z Čadce zdobili stromčeky vo Vatikáne aj v kráľovskej rodine a hoci legendárne ozdoby na našom trhu vytláča lacná čínska produkcia, ženy z družstva Okrasa stále vyrobia státisíce kusov ročne. Po minuloročnej ničivej povodni hrozil podniku koniec, no dielne dnes opäť žiaria farbami, trblietkami a atmosférou Vianoc. Ako uviedlo spravodajstvo STVR, Slováci majú medzi ozdobami z Čadce svojich favoritov.
Presnosť a trpezlivosť
Vo výrobnom družstve v Čadci sa už viac než 70 rokov sklo mení na ručne fúkané vianočné gule, ktoré putujú do desiatok krajín sveta od Tokia až po New York. Každý kus je unikát, pretože sa všetko tvorí ručne – od fúkania až po finálne zdobenie. V dielni známej ako fúkareň sa začína zdanlivo jednoduchý proces, ktorý si však vyžaduje veľkú zručnosť. Sklo je totiž potrebné rýchlo zahriať, rovnomerne pootáčať, roztaviť a následne z neho vyfúknuť požadovaný tvar. Vyfúknuť zvonček alebo špic je úloha, ktorú zvládne len málokto.
„Presnosť, trpezlivosť a dobre nahriať sklo. Od toho závisí všetko, ako do toho fúknete a potočíte prstami,“ vysvetlila pre STVR Jana Chnúriková, ktorá v Okrase pracuje takmer 30 rokov. Ako priznala, človeka to musí baviť a musí mať v rukách trochu zručnosti.
Podľa Denníka N vo výrobe pracujú takmer výlučne ženy, väčšina z nich celý svoj život a vedúci podniku si veľmi dobre uvedomujú, že hľadať novú generáciu zamestnankýň bude veľmi náročné. Miestne učilište v odbore výroba vianočných ozdôb v 90. rokoch zaniklo a tak si podnik musí zaúčať nových ľudí sám. „Musia mať dobré ruky a aj talent, bez toho to nejde. Určite to nie je pre každého,“ prezradila predsedníčka podniku Eliška Šipulová.
Najobľúbenejšie ozdoby
V dizajnérskej dielni sa napríklad skúšajú nové vzory a farebné kombinácie podľa najnovších svetových trendov. „Tento rok je populárna farba mocha mousse, a podľa toho prispôsobujeme naše kolekcie,“ uviedla dizajnérka Ivana Krajinová. Slováci však podľa nej zostávajú verní klasike.