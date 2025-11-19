Reklamy im dodali svätožiaru. Šéfkuchár upozorňuje na päť potravín, pri ktorých by ste si mali dať pozor
Vyzerajú zdravo, no opak je pravdou.
V obchodoch sa denne stretávame s potravinami, ktoré ospevujú zdravý životný štýl. Organické, bezlepkové, prírodné či nízkotučné – na etiketách to znie presvedčivo, no realita často býva iná. Ako upozorňuje šéfkuchár Jimmy Chilla, čoraz viac ľudí sa pri výbere jedla spolieha skôr na marketing než na skutočné zloženie. A práve tu môže nastať problém, na ktorý sa často príde až neskoro.
Podľa portálu New York Post sa za tzv. „zdravou svätožiarou“ mnohokrát skrýva priveľa cukru, soli či kalórií. Šéfkuchár preto varuje, že nie všetko, čo vyzerá zdravo, je pre telo aj naozaj dobrou voľbou.
5. Sladká pasca
Misky açaí pôsobia ako ideálne raňajky. V praxi sa však po pridaní granoly, medu a rôznych sladidiel menia na jedlo, ktoré má od ľahkej a vyváženej dávky energie ďaleko. Šéfkuchár odporúča pripraviť si ich doma zo 100% čistého ovocia – bez ďalšieho cukru, ktorý zbytočne zvyšuje kalorickosť.
4. Spracované vegetariánske alternatívy
Ako uvádza New York Post, mnohé vegetariánske produkty sú vysoko spracované a obsahujú umelé prísady. Podobne aj zeleninové lupienky často strácajú väčšinu živín už počas výroby. Chilla radí siahnuť po čerstvej alebo pečenej zelenine, ktorá telu dodá skutočné živiny – bez náhrad a kompromisov.