Vzdelaná Katarína sa odmietla vzdať viery, tak skončila bez hlavy. Čo symbolizuje krásne meno mučeníčky?
Štefan Margita a Hana Zagorová / Kateřina Kněžíková

Štefan Margita: Nový vzťah je v zárodku. Aj keď nechcem, všetky ženy porovnávam s Hankou

Táňa Pauhofová.

Prísna mama právnička jej nič neodpustila. Táňa Pauhofová dnes vie, prečo si nepamätá veľkú časť detstva

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Žili z dávok a v dome plnom švábov. Broňa Gregušová odhalila skutočnú tvár Maria Cimarra

Ján Budaj ako kurič / S manželkou Annou

Kuričovi so zmijovkou na hlave už nemali čo vziať. Ján Budaj a jeho Anna prekonali aj stratu detí

Hádanka.

Otec ho vyložil na skriňu a čakal, kým zaspieva. Spoznávate chlapca, ktorého museli brániť spolužiaci?

Jakub Jablonský a Petra Dubayová.

Keď prišla Vesna na svet, úprimne plakal. Jakub Jablonský stál pri Petre aj v jej najväčších bolestiach

Márne čakajú, kedy sa mamička vráti domov. Pomôžme Vladovi a jeho deťom zvládnuť náročné obdobie

Všimla si iskrenie a konala. Jana zachránila 30 ľudí z horiaceho autobusu, jej reakciu obdivujú aj experti

Vzdelaná Katarína sa odmietla vzdať viery, tak skončila bez hlavy. Čo symbolizuje krásne meno mučeníčky?

Svätá Katarína Alexandrijská, ilustračné foto.
Svätá Katarína Alexandrijská, ilustračné foto. — Foto: Wikimedia Commons (public domain), Pixabay: Vika_Glitter

Charizmatické a nadčasové meno má zaujímavú históriu. Poznáte všetky pranostiky?

Nie je to len meno, ale aj fenomén, ktorý menil dejiny a stále fascinuje svet. Krvavé legendy, zakázané zábavy a osudové pranostiky zaujmú nielen milovníkov histórie. Poďte s nami odhaliť zaujímavé fakty, ktoré z Kataríny robia jedno z najpopulárnejších mien.

Meno Katarína je považované za nadčasové, charizmatické a elegantné. Má grécky pôvod a pochádza zo slova katharos (καθαρός), čo znamená „čistá“ alebo „mravná“. Nositeľky tohto mena oslavujú meniny 25. novembra, keď je tma už popoludní a Perinbaba začína robiť svoju prácu.

Svätá Katarína.
Svätá Katarína. Foto: Wikimedia Commons (public domain)

Meno mnohých tvárí

Svätá Katarína nebola len jedna. Tá najznámejšia, patrónka filozofov, učiteľov, študentov a mlynárov, svojou húževnatosťou dodnes inšpiruje mladých učencov. K menu Katarína neodmysliteľne patrí biela farba – farba čistoty, ružové drevo, harmanček, ľalia a olivovník. V rôznych jazykoch má mnoho variácií: v angličtine Catherine, Katherine, vo francúzštine Catherine, španielsky sa píše ako Catalina, taliansky Caterina, nemecky Katharina, poľsky Katarzyna a maďarsky Katalyn.

Známe Kataríny:

  • Katarína Hasprová – slovenská speváčka a herečka
  • Katarína Knechtová – slovenská speváčka
  • Katarína Koščová – slovenská speváčka
  • Katarína Veľká (1729 – 1796) – ruská cárovná
  • Katarina Witt – nemecká krasokorčuliarka, niekoľkonásobná majsterka sveta a Európy, dvojnásobná olympijská víťazka
  • Catherine Deneuve – francúzska herečka
  • Kate Winslet – anglická herečka
  • Catherine Zeta-Jones – waleská herečka

Nositeľky tohto mena sú často vnímané ako inteligentné, empatické, nezávislé a silné osobnosti, ktoré do životov ostatných prinášajú harmóniu a svetlo, čo z nich robí dobré priateľky do nepohody. Sú to kreatívne bytosti s originálnymi nápadmi. Keďže sú priateľské a komunikatívne, ostatní si ich rýchlo obľúbia. Ich čestnosť a spoľahlivosť z nich robí morálny vzor, ale pozor – Kataríny sú tiež veľmi dôverčivé, takže majú sklon nechať sa využívať a klamať, našťastie sa dokážu poučiť z vlastných chýb. Sú prispôsobivé. Nechtiac môžu pôsobiť namyslene, pretože bývajú kritické k okoliu a majú cholerickú povahu. Radi cestujú a venujú sa viacerým činnostiam naraz. Uplatnenie nachádzajú v oblasti médií, umenia, politiky alebo v podnikaní.

Caravaggio, Svätá Katarína Alexandrijská, okolo 1598, olej na plátne, Museo Thyssen-Bornemisza.
Caravaggio, Svätá Katarína Alexandrijská, okolo 1598, olej na plátne, Museo Thyssen-Bornemisza. Foto: Wikipedia/Michelangelo Merisi da Caravaggio

V kresťanstve toto meno symbolizuje duchovnú čistotu, múdrosť a oddanosť Bohu. A práve vďaka šíreniu kresťanstva v Európe sa meno stalo globálne populárnym.

Podľa numerológie je číslom Katarín šestka. Toto číslo je symbolom harmónie, starostlivosti a lásky k rodine. Kataríny sú prirodzené ochrankyne. Zvuk ich mena očaril aj Williama Shakespeara, ktorý týmto menom poctil jednu zo svojich postáv v hre Skrotenie čertice.

Patrónka mlynárov

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

