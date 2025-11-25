Vzdelaná Katarína sa odmietla vzdať viery, tak skončila bez hlavy. Čo symbolizuje krásne meno mučeníčky?
Charizmatické a nadčasové meno má zaujímavú históriu. Poznáte všetky pranostiky?
Nie je to len meno, ale aj fenomén, ktorý menil dejiny a stále fascinuje svet. Krvavé legendy, zakázané zábavy a osudové pranostiky zaujmú nielen milovníkov histórie. Poďte s nami odhaliť zaujímavé fakty, ktoré z Kataríny robia jedno z najpopulárnejších mien.
Meno Katarína je považované za nadčasové, charizmatické a elegantné. Má grécky pôvod a pochádza zo slova katharos (καθαρός), čo znamená „čistá“ alebo „mravná“. Nositeľky tohto mena oslavujú meniny 25. novembra, keď je tma už popoludní a Perinbaba začína robiť svoju prácu.
Meno mnohých tvárí
Svätá Katarína nebola len jedna. Tá najznámejšia, patrónka filozofov, učiteľov, študentov a mlynárov, svojou húževnatosťou dodnes inšpiruje mladých učencov. K menu Katarína neodmysliteľne patrí biela farba – farba čistoty, ružové drevo, harmanček, ľalia a olivovník. V rôznych jazykoch má mnoho variácií: v angličtine Catherine, Katherine, vo francúzštine Catherine, španielsky sa píše ako Catalina, taliansky Caterina, nemecky Katharina, poľsky Katarzyna a maďarsky Katalyn.
Známe Kataríny:
- Katarína Hasprová – slovenská speváčka a herečka
- Katarína Knechtová – slovenská speváčka
- Katarína Koščová – slovenská speváčka
- Katarína Veľká (1729 – 1796) – ruská cárovná
- Katarina Witt – nemecká krasokorčuliarka, niekoľkonásobná majsterka sveta a Európy, dvojnásobná olympijská víťazka
- Catherine Deneuve – francúzska herečka
- Kate Winslet – anglická herečka
- Catherine Zeta-Jones – waleská herečka
Nositeľky tohto mena sú často vnímané ako inteligentné, empatické, nezávislé a silné osobnosti, ktoré do životov ostatných prinášajú harmóniu a svetlo, čo z nich robí dobré priateľky do nepohody. Sú to kreatívne bytosti s originálnymi nápadmi. Keďže sú priateľské a komunikatívne, ostatní si ich rýchlo obľúbia. Ich čestnosť a spoľahlivosť z nich robí morálny vzor, ale pozor – Kataríny sú tiež veľmi dôverčivé, takže majú sklon nechať sa využívať a klamať, našťastie sa dokážu poučiť z vlastných chýb. Sú prispôsobivé. Nechtiac môžu pôsobiť namyslene, pretože bývajú kritické k okoliu a majú cholerickú povahu. Radi cestujú a venujú sa viacerým činnostiam naraz. Uplatnenie nachádzajú v oblasti médií, umenia, politiky alebo v podnikaní.
V kresťanstve toto meno symbolizuje duchovnú čistotu, múdrosť a oddanosť Bohu. A práve vďaka šíreniu kresťanstva v Európe sa meno stalo globálne populárnym.
Podľa numerológie je číslom Katarín šestka. Toto číslo je symbolom harmónie, starostlivosti a lásky k rodine. Kataríny sú prirodzené ochrankyne. Zvuk ich mena očaril aj Williama Shakespeara, ktorý týmto menom poctil jednu zo svojich postáv v hre Skrotenie čertice.