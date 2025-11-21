Po dvoch rokoch ticha prvýkrát verejne prehovorila. Princeznej Kate dali silu aj dôležité šperky - Dobré noviny
Dobré noviny
Po dvoch rokoch ticha prvýkrát verejne prehovorila. Princeznej Kate dali silu aj dôležité šperky
Po dvoch rokoch ticha prvýkrát verejne prehovorila. Princeznej Kate dali silu aj dôležité šperky

Princezná z Walesu.
Princezná z Walesu. — Foto: Instagram - princeandprincessofwales

Sedeli tam niektorí z najvplyvnejších ľudí, no v sále panovalo napäté ticho.

Po dvoch rokoch, počas ktorých bojovala so zdravím aj s tlakom celého sveta, sa princezná Kate vrátila k verejnému vystupovaniu a urobila to presne tak, ako ju poznáme. Citlivo, úprimne a s hlbokou vierou v to, že láska dokáže meniť svet. Jej prvý verejný prejav po boji s rakovinou dojal nielen prítomných lídrov, ale aj milióny ľudí po celom svete.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Odkaz zamestnávateľom

Ako uviedla stanica BBC, na Future Workforce Summite v Londýne vystúpila pred vyše 80 lídrami biznisu, ktorí sa zišli, aby si vypočuli odborníkov na rané detstvo. Hoci tam sedeli niektorí z najvplyvnejších ľudí, v sále panovalo napäté ticho – každý si uvedomoval, aký výnimočný je okamih, keď sa princezná z Walesu po mesiacoch liečby znovu postaví pred publikum.

Princ William a herec Eugen Levy.
Prečítajte si tiež: Princ William si nad pivom vylial srdce: Mám za sebou najťažšie roky. Život nás všetkých skúša

Hneď na úvod Kate poďakovala za podporu počas náročného obdobia a vyzdvihla aj tím, ktorý viedol jej Centrum pre rané detstvo počas jej neprítomnosti. Potom prešla k téme, ktorá je jej životnou misiou – k dôležitosti lásky v najskorších rokoch života.

„Láska je prvým a najdôležitejším putom. Je však aj neviditeľnou niťou tkanou časom, pozornosťou a nehou prostredníctvom konzistentných a starostlivých vzťahov, ktoré vytvárajú stabilné a zmysluplné prostredie okolo dieťaťa. Práve táto štruktúra, toto tkanivo lásky, formuje emocionálny svet dieťaťa a stáva sa základom, samotnou podstatou odolnosti a spolupatričnosti,“ uviedla vo svojom príhovore princezná, ktorá zdôraznila, že domov by mal byť priestorom, kde láska a bezpečie umožňujú dieťaťu rozkvitať. Vedúcich firiem vyzvala, aby pri svojich prioritách nemysleli len na zisk, ale aj na to, aby ich zamestnanci mali čas na rodinný život.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa The Royal Foundation Centre for Early Childhood (@earlychildhood)

Špecifický výber šperkov

„Predstavte si svet, kde by sme si cenili čas a nehu rovnako ako produktivitu a úspech,“ pokračovala. Kate pripomenula, že zisk a pozitívny spoločenský vplyv sa navzájom nevylučujú. Firmy podľa nej môžu vytvárať prostredie, ktoré podporuje rodiny a tým aj budúce generácie.

Princezná Kate a princ William / Michael Middleton a Carol Middleton
Prečítajte si tiež: Svokrovcom dal sľub, za ktorým si stojí. Princ William vedel, že sa život Kate výrazne zmení

Princezná z Walesu na summite zaujala nielen svojím príhovorom, ale aj výberom šperkov, ktorými poslala do sveta silný odkaz.

