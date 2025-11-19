Z prvého rande rýchlo utiekla. Catherina Zeta-Jones oslávila výročie s Michaelom Douglasom úprimným vyznaním - Dobré noviny
Z prvého rande rýchlo utiekla. Catherina Zeta-Jones oslávila výročie s Michaelom Douglasom úprimným vyznaním
Z prvého rande rýchlo utiekla. Catherina Zeta-Jones oslávila výročie s Michaelom Douglasom úprimným vyznaním

Catherine Zeta-Jones a Michael Douglas oslávili 25 rokov od svadby.
Catherine Zeta-Jones a Michael Douglas oslávili 25 rokov od svadby. — Foto: Instagram @catherinezetajones

Slávny hollywoodsky pár zavítal kedysi aj na Slovensko.

Keď sa prvýkrát stretli, jednou vetou ju tak prekvapil, že sa radšej ospravedlnila a odišla. Napokon však láske dali šancu a dnes Catherine Zeta-Jones a Michael Douglas oslavujú krásne výročie. Herečka pri tejto príležitosti venoval svojmu mužovi slová, ktoré chytia za srdce nepochybne každého.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budem otcom tvojich detí

Meno amerického oscarového herca sa spája s celou paletou úspešných filmov, šťastie však našiel aj v súkromí, keď stretol o 25 rokov mladšiu kolegyňu Catherine Zeta-Jones. Príbeh ich lásky sa začal písať v roku 1998, keď sa ich cesty skrížili na filmovom festivale.

Michael Douglas a Catherine Zeta-Jones.
Počas vystúpenia v relácii The Jonathan Ross Show hviezdny herec prezradil, že Catherine videl vo filme Zorrova maska ​​a požiadal svojho publicistu, aby mu dohodol stretnutie. To prebehlo v bare, pričom Michael jej v tú noc povedal odvážnu vetu: „Vieš, budem otcom tvojich detí.“ Prekvapená herečka vtedy rýchlo ukončila rozhovor s tým, že musí súrne odísť.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keď si neskôr na tento moment spomenula pre Access, už vtipkovala. „Viete, čo je najhoršie? Mal pravdu!“ smiala sa herečka v rozhovore. Pár sa potom zasnúbil počas silvestrovského výletu do Aspenu v štáte Colorado v roku 1999 a v auguste nasledujúceho roka na svete privítali syna Dylana.

Miluje ho rovnako ako vtedy

