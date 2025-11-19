Keď ju pristihli pri krádeži jedla, bála sa najhoršieho. Policajti namiesto pokuty dojali seniorku k slzám
Ukázali, ako môže vyzerať ľudskosť v praxi.
V predajniach denne vidíme stovky zákazníkov, ktorí odchádzajú s plnými taškami. Občas však medzi nimi stojí človek, ktorého životné okolnosti priviedli na pokraj síl. Presne takúto ženu zadržali pracovníci jedného poľského Lidla – vystrašenú, zoslabnutú a s pár potravinami, ktoré si nemohla dovoliť zaplatiť.
To, čo nasledovalo po príchode polície, však ukázalo, že nie každý príbeh musí skončiť pokutou či obvinením.
Zastavená pri pokladniach
V Osvienčime zadržala ochranka 65-ročnú ženu, ktorá sa pokúsila odniesť si potraviny v hodnote do 80 zlotých (menej ako 20 eur). Podľa Fakt.pl bola od začiatku skôr preľaknutá než vzdorovitá. Po príchode hliadky policajtom priznala, že niekoľko dní poriadne nejedla, žije sama a jej dôchodok jej nestačí ani na lieky potrebné pri onkologickom ochorení.
„Povedala nám, že už niekoľko dní poriadne nejedla a nemala za čo nakúpiť,“ popísala rozhovor hovorkyňa polície Małgorzata Jurecká. Dodala aj to, že väčšinu jej príjmu pohlcujú lieky nevyhnutné na liečbu.
Ľudská reakcia
Policajti Mariusz Syrek a Mateusz Stybak sa na mieste rozhodli preveriť jej minulosť a rýchlo zistili, že žena nebola nikdy riešená pre krádeže ani iné priestupky. Keď videli jej situáciu, rozhodli sa konať inak, než by mnohí očakávali.