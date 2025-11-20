Tak ho priveď, povedali svokrovci, ktorým sa nepáčil. Meky o Katku musel zabojovať, no nikdy to neoľutoval - Dobré noviny
Tak ho priveď, povedali svokrovci, ktorým sa nepáčil. Meky o Katku musel zabojovať, no nikdy to neoľutoval
Tak ho priveď, povedali svokrovci, ktorým sa nepáčil. Meky o Katku musel zabojovať, no nikdy to neoľutoval

Miro Žbirka a jeho manželka Katka.
Miro Žbirka a jeho manželka Katka. — Foto: Profimedia

Keď prišla Katka, môj sa život postupne začal otáčať tým správnym smerom, priznal Meky Žbirka.

Láskou Mekyho Žbirku nebola len hudba, ale predovšetkým žena, ktorá po jeho boku stála viac ako 34 rokov až do jeho nečakaného odchodu. Miro Žbirka svoju Katku spoznal, keď ako študentka prišla do pražskej Lucerny, aby s ním urobila rozhovor. Stretnutie malo byť čisto profesionálne, no nakoniec sa z jedného rozhovoru vykľula celoživotná láska. Spevák ale musel o svoju „Catherine“ kvôli sláve a vekovému rozdielu poriadne zabojovať.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Miro Zbirka (@mirozbirka)

Riešil to ako John Lennon

Katka nebola prvou manželkou „Nemoderného chalana“ Mekyho. Prvýkrát sa oženil ako 20-ročný – ani nie tak preto, že by chcel, ale pretože musel. Keď sa dozvedel, že jeho vtedajšia partnerka Helga čaká bábätko, rozhodol sa zachovať tak, ako sa v tej dobe patrilo.

„Riešil som to vtedy tak, ako som videl podobnú situáciu riešiť Lennona. Tomu tiež otehotnela priateľka, tak si ju hneď zobral. Oženil som sa a vzápätí som mal aj prvú dcéru Denisu,“ uviedol vo svojej knihe Zblízka. Dcérke zložil pesničku, ktorá nesie jej meno. Ale ani novorodeniatko ho neudržalo doma.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Miro Zbirka (@mirozbirka)

S dcérou trávil minimum času

Bol totiž mladý, ambiciózny a viac času ako doma trávil na koncertných šnúrach. „Síce sme sa vzali, ale ja som aj tak nebol skoro vôbec doma. Moja rodinná situácia vždy vychádzala z toho, že som do nej vletel ako dvadsaťročný a neuvedomoval si, o čo ide,“ priznal si po rokoch spevák, ktorý s dcérou Denisou trávil minimum času, čo sa odrazilo na ich vzťahu.

„S tým, čo som neskôr venoval Linde a Davidovi, sa to nedá porovnať. Nemal som k nej ale iný vzťah, len som jednoducho nebol doma,“ ľutoval vtedajšie rozhodnutia. Hrať však musel, jedine tak si vtedy dokázal zarobiť na živobytie.

Osudové stretnutie v Lucerne

