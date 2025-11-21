Blahoželali jej k bábätku, no v tele nosila 10-kilový nádor. Natáliu z Novák zachránili riskantným spôsobom
Z nemocnice ju poslali domov s tým, že už ju nič nezachráni. Natália sa však nevzdala.
Len málokto si už v tak mladom veku stihol prejsť tými najväčšími životnými úskaliami. Natália Macharová mala len 27 rokov, keď jej v tele objavili rakovinu a v tej chvíli sa začal náročný boj o život. Od liečby, ktorá nezaberala, cez ortieľ smrti a pár mesiacov života, až po zázračné vyliečenie. Natálka z Novák je dôkazom toho, že zázraky sa stále dejú a o život sa oplatí bojovať aj vtedy, keď sa zdá byť všetko stratené.
Nenápadné problémy
Natália je rodáčka z Novák. Po skončení tamojšieho gymnázia sa dostala na vysokú školu do Nitry a práve v tom období sa začali objavovať prvé problémy. Prichádzali nenápadne a nikto im nepripisoval veľký význam. Častokrát sa cítila unavená, občas ju pobolievalo brucho, sem-tam sa zas objavovalo zvláštne pichanie raz v jenom a raz v druhom boku a do toho mala veľmi slabú imunitu.
„Každé prechladnutie alebo nádcha u mňa prerástli do zápalu dutín alebo priedušiek, kde už boli nutné antibiotiká. Vždy keď som bola u lekárky, povedala som jej, že niečo nie je v poriadku, ale napriek tomu, že mám naozaj veľmi dobrú obvodnú lekárku, nikdy nevenovala veľkú pozornosť týmto príznakom. Jednoducho boli také nenápadné a nešpecifické, že nikdy nikoho nenapadlo, že by mladá žena, ktorá nechudne, nemá krv v stolici, môže rakovinu naozaj mať,“ spomína Natália Macharová pre Dobré noviny na začiatok svojich problémov.
Kvôli bolestiam v bruchu šla aj na sono vyšetrenie, ale nič nezvyčajné neodhalilo. Na bolesť jej odporučili žlčníkovú diétu. Počas veľkonočných sviatkov zas skončila na urgente kvôli nezastaviteľnému zvracaniu. Za jeho príčinou zase videli veľkonočné obžerstvo. Každý problém končil odporúčaním dodržiavania zdravej životosprávy. Cítila sa ako hypochonder. Všetko sa zmenilo až pri bežnej preventívnej prehliadke u gynekológa.