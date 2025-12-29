Tieto potraviny nikdy neskladujte v chladničke, varuje odborníčka. Môžu sa stať pre naše telo toxické
Viete, ktoré potraviny do chladničky nepatria?
Hoci existujú potraviny, ktoré bez chladničky dlho nevydržia, nájdeme aj také, ktoré by sme v nej nikdy skladovať nemali. Ukázalo sa, že nízka teplota a vlhkosť v chladničke nielenže dokážu dve obľúbené potraviny pripraviť o lahodnú chuť, ale môžu nám aj spôsobiť vážne zdravotné problémy.
Potraviny, ktoré ma doma každý
Ako informuje web Unilad, aj keď sa môže zdať, že chladnička je ideálnym miestom na uchovávanie potravín a zamedzenie zbytočnému plytvaniu jedlom, podľa expertky na klinickú výživu doktorky Jhanvi Sanghviovej existujú aj také prípady, keď chlad narobí viac škody ako úžitku.
Do chladničky by sme podľa jej slov nikdy nemali dávať cibuľu a banány, pretože takto skladované by mohli byť pre naše telo toxické.
Riziko pre naše zdravie
Cibuľa v chladničke nielenže stráca svoju čerstvosť a konzistenciu, ale môže tiež začať plesnivieť. Pri tomto procese sa tvoria mykotoxíny, teda toxické látky, ktoré predstavujú riziko pre naše zdravie.