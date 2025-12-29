Tieto potraviny nikdy neskladujte v chladničke, varuje odborníčka. Môžu sa stať pre naše telo toxické - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Tieto potraviny nikdy neskladujte v chladničke, varuje odborníčka. Môžu sa stať pre naše telo toxické
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Richard Müller s dcérou Emou a synom Filipom.

Syn mu nikdy neodpustil, čo urobil. Rišo Müller sa prvorodenému Filipovi nečuduje, dúfa len v jedno

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Emília Vášáryová / Július Satinský a Milan Lasica

Hovorili, že nebude mať deti, nakoniec mala tri. Milka Vášáryová raz rodila vďaka najväčším komikom

Mirko so slovenskou delegáciou / Ilustračná fotografia

Najznámejším Slovákom vo Vatikáne bol muž bez tváre. Elektrikár Mirko iba túžil žiť dôstojne

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Richard Müller s dcérou Emou a synom Filipom.

Syn mu nikdy neodpustil, čo urobil. Rišo Müller sa prvorodenému Filipovi nečuduje, dúfa len v jedno

Martina Schindlerová.

Toto musím vydržať? pýtala sa Boha. Martina Schindlerová už neprežíva Vianoce v zlatej klietke a strachu

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Najkrajšie vianočné SMS priania 2025. Týmito správami urobíte radosť ľuďom, ktorých máte radi

Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

SLEDUJE NÁS 206 886 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Tieto potraviny nikdy neskladujte v chladničke, varuje odborníčka. Môžu sa stať pre naše telo toxické

— Foto: Freepik, @freepik / Freepik, @krakenimages

Viete, ktoré potraviny do chladničky nepatria?

Hoci existujú potraviny, ktoré bez chladničky dlho nevydržia, nájdeme aj také, ktoré by sme v nej nikdy skladovať nemali. Ukázalo sa, že nízka teplota a vlhkosť v chladničke nielenže dokážu dve obľúbené potraviny pripraviť o lahodnú chuť, ale môžu nám aj spôsobiť vážne zdravotné problémy.

Potraviny, ktoré ma doma každý

Ako informuje web Unilad, aj keď sa môže zdať, že chladnička je ideálnym miestom na uchovávanie potravín a zamedzenie zbytočnému plytvaniu jedlom, podľa expertky na klinickú výživu doktorky Jhanvi Sanghviovej existujú aj také prípady, keď chlad narobí viac škody ako úžitku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jhanvi Sanghvi (@jhanvikanakia)

Do chladničky by sme podľa jej slov nikdy nemali dávať cibuľu a banány, pretože takto skladované by mohli byť pre naše telo toxické.

Riziko pre naše zdravie

Cibuľa v chladničke nielenže stráca svoju čerstvosť a konzistenciu, ale môže tiež začať plesnivieť. Pri tomto procese sa tvoria mykotoxíny, teda toxické látky, ktoré predstavujú riziko pre naše zdravie.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…