Toto boháči nechcú, aby ste vedeli. Nemusíte vyhrať v lotérii, aby ste získali majetok, hovorí milionárka
Milionárka prezradila tajomstvá, ktoré nepoznáte.
„Mali ste niekedy pocit, že nikdy nezarobíte dosť peňazí? Že bez ohľadu na to, ako tvrdo pracujete, nikdy sa nebudete môcť uvoľniť a cítiť sa finančne slobodní?“ cituje Daily Mail 37-ročnú Codie Sanchezovú, ktorej tieto pocity taktiež neboli cudzie. Zvykla pracovať osem hodín denne päť dní v týždni, no napokon sa vypracovala a stala sa sama sebe pánom. Dnes ľuďom prezrádza triky, ktoré bohatí ľudia nechcú, aby ste vedeli.
Od výplaty k výplate?
Ako informuje Mail Online, 37-ročná podnikateľka a multimilionárka z amerického Texasu hovorí, že ľudia boli naprogramovaní na to, aby boli chudobní. Všetci sú pripravení počúvať autoritu, zbierať dlhy už od vysokej školy a potom stráviť zvyšok svojich dní prácou od rána do večera. Napriek tomu ledva žijú od výplaty k výplate, desí ich inflácia a každý výdavok navyše je nočnou morou.
Aj keď mnoho z nich má pocit, akoby boli vo väzení, z ktorého niet úniku, akoby život vo finančnom strese a úzkosti bol jedinou možnosťou, tí najbohatší podľa vraj prišli na to, že tadiaľto cesta nevedie. Podľa jej slov však nie všetci chcú, aby ste to vedeli.