Dokáže zemiak v ponožke vyliečiť chrípku? Lekárky vysvetlili, či je stará babská rada založená na pravde
Alternatívou k zemiaku je aj cibuľa, ktorá má chorobu zo vzduchu „absorbovať“.
Pri chrípke alebo zvýšenej teplote vraj stačí na noc vložiť do ponožky plátok surového zemiaka, ktorý do rána sčernie, čo podľa niektorých znamená, že z tela „vytiahol“ chorobu a toxíny. Otázkou však ostáva, či má táto stará babská rada vôbec reálny základ. Odborníci totiž tvrdia, že nie.
Obyčajná chemická reakcia
„Znamenalo by to, že vírusy či baktérie by museli z krvi prejsť cez pokožku a tkanivá až do zemiaka. Pre chorobu alebo toxín je to pomerne dlhá cesta,“ uviedla pre The Washington Post neonatologička a hovorkyňa Americkej pediatrickej akadémie Joanna Parga-Belinkie.
To, že zemiak v ponožke zmení farbu, nie je dôsledkom jeho zázračného účinku na zdravie. Zemiaky sú jednoducho bohaté na železo a škrob a keď sú určitý čas vystavené kyslíku, dochádza k chemickej reakcii, ktorá spôsobí, že zmenia farbu.
Dve vysvetlenia
Mnohí si však aj napriek tomu stoja za tým, že sa po tejto procedúre cítia lepšie. Podľa Rebeccy Andrews, profesorky z Lekárskej fakulty Univerzity v Connecticute, za to môžu hneď dve veci – načasovanie a placebo.
Placebo je samo o sebe veľmi silné. Ide o procedúru alebo látku, ktorá nemá žiaden priamy liečebný účinok, no pacient sa po jej podaní aj tak cíti lepšie, pretože to očakáva. „Dokazuje, aké silné je prepojenie medzi mozgom a telom. Preto môžu aj veci ako meditácia pomôcť so znižovaním stresu, so spánkom alebo s celkovým zdravím,“ vysvetlila.