Zohnať ich bol pre rodičov takmer nadľudský výkon. Toto boli vytúžené vianočné darčeky pred rokom 1989
Dobré noviny
Zohnať ich bol pre rodičov takmer nadľudský výkon. Toto boli vytúžené vianočné darčeky pred rokom 1989
Zohnať ich bol pre rodičov takmer nadľudský výkon. Toto boli vytúžené vianočné darčeky pred rokom 1989

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. — Foto: reprofoto Youtube @jaffarski, relácia Retro noviny, Socialistické hračky (1987) / AI generovaná fotografia, Gemini 2.5

Ako si spomínate na Vianoce počas svojho detstva?

Kým dnes majú deti takmer neobmedzené možnosti, sledujú vianočné reklamy a do listu Ježiškovi píšu všetko, čo by sa im do zbierky hračiek, ale aj elektroniky, hodilo najviac, v minulosti sme také možnosti nemali. Zohnať darčeky pod stromček bol pre mnohých rodičov nadľudský výkon. Spomínate si ešte, po čom ste túžili na Vianoce pred rokom 1989?

Skromné Vianoce

Niektoré darčeky sa stali ikonami svojej doby, iné ostali len nesplneným snom. V časoch socializmu nešlo o drahú elektroniku či kopu hračiek. „Ako deti sme si pod stromčekom, samozrejme, hračky našli. Išlo však o jednu alebo dve hračky," zaspomínala si pre Plusku pani Nataša z Košíc.

Foto: Wikimedia Commons, Slady

Boli to časy, počas ktorých sa ešte poctivo rozdeľovali tradičné chlapčenské a dievčenské veci. Chlapci túžili po stavebnici Merkur, pre dievčatá zas boli vrcholom radosti bábiky. „Spomínam si na bábiku, ktorú som jedny Vianoce dostala. Mala na sebe šaty, ktoré uháčkovala moja mamka. Inak sme si pod stromčekom nachádzali skôr praktické darčeky ako čiapky, svetre, šál či rukavice,“ dodáva pani Nataša.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=2010248782434150&set=a.156666164459097

V detských listoch Ježiškovi sa tiež opakovali autodráhy, plechové modely áut, vlakov, tankov, traktorov, ale aj igráčik, mončičák, naťahovacie zvieratka na kľúčik, hra Blchy, drevené kocky, počítadlá či legendárna oranžová plastová tatrovka. Ako uvádza portál Maminka, ak si niektoré dieťa pod stromčekom našlo minikrabičku s legom, kocky si potom chránilo ako oko v hlave.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=3966836676775341&set=a.156666164459097

Populárna však bola aj premietačka Diax či magnetická tabuľka, ktorú dnes mnohí vtipne označujú za predchodcu dnešných tabletov. Stačilo krútiť dvoma gombíkmi a ihla kreslila do zlatého prášku na obrazovke zvislé alebo vodorovné čiary.

Iní zas nedali dopustiť na hru Klobúčik, hop, ktorá spočíva v odpaľovaní klobúčikov na určené miesta hracej plochy. Na pultoch obchodov však svietili aj hry ako Z rozprávky do rozprávky, Smolíček Pacholíček, Zajko a ježko, Lúpežníci či rôzne sady, vďaka ktorým sa deti mohli aspoň na moment stať poštármi či výpravcami vlakov.

Punc exkluzivity

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

