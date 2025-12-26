Toto pod stromčekom ozaj nečakali. Celebrity sa podelili o najzvláštnejšie darčeky, aké kedy dostali - Dobré noviny
Toto pod stromčekom ozaj nečakali. Celebrity sa podelili o najzvláštnejšie darčeky, aké kedy dostali
Toto pod stromčekom ozaj nečakali. Celebrity sa podelili o najzvláštnejšie darčeky, aké kedy dostali

Vpravo herec Steve Carrell. — Foto: Wikimedia Commons, Kevin Paul, Freepik, freepikcom

Aké dary zaskočili známe osobnosti?

Pravdepodobne sa to už stalo asi aj vám. Pod vianočným stromčekom ste si našli darček, po ktorom ste rozhodne netúžili, prípadne ste ho naozaj nečakali. Nevhodné darčeky nie sú výnimkou ani u známych osobností a viaceré z nich prezradili, aké netradičné veci im Ježiško v minulosti priniesol.

4. Nelly Furtado

„Jeden chlapec mi v siedmej triede dal pár náušníc s vianočnými stromčekmi. Mala som 12 rokov a pomyslela som si: ‚To nie je až také super.‘,“ cituje portál The Guardian Nelly Furtado. Speváčka dotyčnému povedala, že sú veľmi slávnostné, aby ho neurazila, a rýchlo vraj zmenila tému. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Nelly Furtado (@nellyfurtado)

„Myslím, že očakával, že si ich na druhý deň dám do triedy, ale neurobila som to. Povedala som mu, že som ich stratila, ale o niekoľko rokov neskôr sa na plese objavila kamarátka, ktorá ich mala na sebe, a to bol tak trochu trapas,“ dodala umelkyňa.

Ilustratívna fotografia.
3. Steve Carell

Herec a komik, ktorého diváci poznajú napríklad z kultového seriálu The Office či komédie Bruce všemohúci, priznal, že raz mu teta podarovala pár vianočných ponožiek. „Takí, ako napríklad teta, ktorá vás v živote stretla trikrát a nevie, čo máte radi, tak si po ceste k vám odbehne na benzínku, a presne takýto darček vám kúpi,“ cituje hollywoodsku hviezdu Reuters, no nesťažuje sa. „Ale viete čo? Musíte si to aj tak vážiť, pretože je to darované z lásky,“ povedal s úsmevom Steve Carell.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

POKRAČOVANIE ČLÁNKU

