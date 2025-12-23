Najkrajšie vianočné SMS priania 2025. Týmito správami urobíte radosť ľuďom, ktorých máte radi - Dobré noviny
Najkrajšie vianočné SMS priania 2025. Týmito správami urobíte radosť ľuďom, ktorých máte radi
Najkrajšie vianočné SMS priania 2025. Týmito správami urobíte radosť ľuďom, ktorých máte radi

— Foto: Freepik, @senivpetro / Freepik, @Dragana_Gordic

Už ste svojím blízkym poslali pekné vianočné prianie?

Zozbierali sme pre vás správy, ktorými môžete aj tieto sviatky potešiť tých, ktorých máte najradšej.

Vianočné SMS priania pre najbližších

  • Vezmi dnes sviečku do dlaní, zašepkaj tisíce želaní, pozri sa hore do neba, svieti tam hviezda pre teba. V jej svetle svet sa ligoce, prajem ti krásne Vianoce.
     
  • Vianoce čisté a biele ako sneh, v živote len radosť, zdravie a smiech.
    Silvestrovskú náladu po celý rok, šťastie nech sprevádza Váš krok.
     
  • Vianočný zvon tíško cinká, v Betleheme dieťa spinká. Dobrú pohodu vinšujeme vám, štedrosť a hojnosť vašim chalupám. V Novom roku zdravie pevné, nech vám všetkým slúži verne.
     
  • Ježiško pomaly zapriaha sane, za oknami vidieť je lúčov svit. Zavri teraz oči a nastav svoje dlane, lásku a šťastie do nich si chyť. Šťastné a veselé Vianoce!
Foto: Freepik, @freepik
  • Až vianočné zvony zazvonia, ihličie vám doma zavonia, zahoďte všetky trápenia a starosti, užite si sviatky v šťastí a radosti.
     
  • Veselé sviatky vianočné, pekné cesty polnočné, pod stromčekom pekný darček, na Silvestra rezký tanček, zo zábavy rovný krok a potom šťastný Nový rok.
     
  • Až pod stromčekom rozviažeš mašličku, nech lásku nájdeš v balíčku. V druhom šťastí, pokoj a pohodu, v treťom hlavne dobrú náladu. Veselé Vianoce!
     
  • Príjemné vianočné sviatky a do Nového roku prajeme lyžičku starosti, hrnček radosti, kotlík úspechov, jazierko peňazí, more šťastia, oceán zdravia a cely vesmír lásky. 
     
  • Prajem ti všetko, čo radosť vzbudí. Prajem ti veľa lásky, to preto, že spája ľudí. Nech sa ti na stromčeku všetko šťastie sveta ligoce, želám krásne a požehnané Vianoce.
     
  • Dnes je deň zázrakov, deň splnených želaní, sny čakajú v balíčkoch, previazané stužkami. Veselé Vianoce v rodinnom kruhu ti zo srdca želá...
     
  • Keď láska topí ľad, čo pani Zima vyčarila, keď dá človek viac, ako v sebe skrýva, tak prišla doba, kedy každý pre každého má pár prívetivých viet. Veď nad čaro Vianoc nič krajšieho niet!

Vtipné vianočné SMS priania, ktoré rozosmejú

