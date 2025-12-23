Najkrajšie vianočné SMS priania 2025. Týmito správami urobíte radosť ľuďom, ktorých máte radi
Už ste svojím blízkym poslali pekné vianočné prianie?
Zozbierali sme pre vás správy, ktorými môžete aj tieto sviatky potešiť tých, ktorých máte najradšej.
Vianočné SMS priania pre najbližších
- Vezmi dnes sviečku do dlaní, zašepkaj tisíce želaní, pozri sa hore do neba, svieti tam hviezda pre teba. V jej svetle svet sa ligoce, prajem ti krásne Vianoce.
- Vianoce čisté a biele ako sneh, v živote len radosť, zdravie a smiech.
Silvestrovskú náladu po celý rok, šťastie nech sprevádza Váš krok.
- Vianočný zvon tíško cinká, v Betleheme dieťa spinká. Dobrú pohodu vinšujeme vám, štedrosť a hojnosť vašim chalupám. V Novom roku zdravie pevné, nech vám všetkým slúži verne.
- Ježiško pomaly zapriaha sane, za oknami vidieť je lúčov svit. Zavri teraz oči a nastav svoje dlane, lásku a šťastie do nich si chyť. Šťastné a veselé Vianoce!
- Až vianočné zvony zazvonia, ihličie vám doma zavonia, zahoďte všetky trápenia a starosti, užite si sviatky v šťastí a radosti.
- Veselé sviatky vianočné, pekné cesty polnočné, pod stromčekom pekný darček, na Silvestra rezký tanček, zo zábavy rovný krok a potom šťastný Nový rok.
- Až pod stromčekom rozviažeš mašličku, nech lásku nájdeš v balíčku. V druhom šťastí, pokoj a pohodu, v treťom hlavne dobrú náladu. Veselé Vianoce!
- Príjemné vianočné sviatky a do Nového roku prajeme lyžičku starosti, hrnček radosti, kotlík úspechov, jazierko peňazí, more šťastia, oceán zdravia a cely vesmír lásky.
- Prajem ti všetko, čo radosť vzbudí. Prajem ti veľa lásky, to preto, že spája ľudí. Nech sa ti na stromčeku všetko šťastie sveta ligoce, želám krásne a požehnané Vianoce.
- Dnes je deň zázrakov, deň splnených želaní, sny čakajú v balíčkoch, previazané stužkami. Veselé Vianoce v rodinnom kruhu ti zo srdca želá...
- Keď láska topí ľad, čo pani Zima vyčarila, keď dá človek viac, ako v sebe skrýva, tak prišla doba, kedy každý pre každého má pár prívetivých viet. Veď nad čaro Vianoc nič krajšieho niet!
Vtipné vianočné SMS priania, ktoré rozosmejú
