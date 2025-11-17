Príbeh ženy, ktorá premenila bolesť na umenie. Diva Maria Callas - Dobré noviny
Dobré noviny
Príbeh ženy, ktorá premenila bolesť na umenie. Diva Maria Callas
Príbeh ženy, ktorá premenila bolesť na umenie. Diva Maria Callas

— Foto: Ikar

Toto je intímny portrét ženy rozorvanej medzi genialitou a túžbou po obyčajnom živote.

Niektoré pasáže pripomínajú denníkové záznamy, iné pôsobia ako scény z veľkolepého filmu...
Maria Callas bola ikonou, ktorú miloval celý svet a predsa túžila po obyčajnom šťastí. Román Diva Maria Callas od Michelle Marly odhaľuje zákulisie života ženy, ktorá stála medzi slávou a zničením, medzi javiskom a láskou, ktorá ju navždy poznačila.

Benátky, rok 1957.
Maria Callas je na vrchole slávy a svet ju obdivuje ako „božskú divu“, symbol krásy, talentu a emócie. No za dokonalou fasádou sa skrýva vyčerpaná žena. Jej hlas – nástroj, ktorý ju preslávil – začína zlyhávať. Neustále koncerty, tlak kritikov a neúprosný manažér, ktorý je zároveň jej manžel, Giovanni Battista Meneghini, ju ženú na pokraj fyzických aj psychických síl.

Foto: Ikar

Práve v tomto období sa jej život dramaticky zmení. Na jachte počas luxusnej spoločenskej udalosti sa stretáva s mužom, ktorý sa stane jej osudom – s charizmatickým gréckym miliardárom Aristotelom Onassisom. Spočiatku sú to len dve silné osobnosti z rozdielnych svetov, no napokon medzi nimi vzplanie vášeň, ktorá spáli všetko, čo Maria dovtedy poznala.

Michelle Marly vykresľuje ich príbeh s jemnosťou i dramatickosťou. Ukazuje Mariu nielen ako hviezdu, ale ako zraniteľnú ženu, ktorá túžila po láske viac než po potlesku. V Onassisovi nachádza oporu, slobodu i nebezpečenstvo a keď ju nakoniec opustí kvôli Jackie Kennedyovej, zrúti sa nielen jej svet, ale aj ilúzia, že úspech môže nahradiť lásku.

Kniha má emocionálnu hĺbku, autentickosť a eleganciu štýlu. Po prečítaní románu si opernú divu Mariu Callas možno opäť vypočujete, možno po prvý raz, ale tentoraz s pochopením pre bolesť, ktorá sa ukrývala v každom jej tóne.

Ak milujete príbehy o silných ženách, ktoré si napriek osudu zachovali hrdosť, Diva Maria Callas vás zasiahne priamo do srdca. Nie je to len román o opere či sláve – je to pôsobivá výpoveď o cene umenia, o láske, ktorá bolí, a o hľadaní seba samého v tieni svetiel reflektorov.

Michelle Marly vytvorila príbeh, ktorý zanechá dojem ešte dlho po dočítaní. Je to román o strate, sile a kráse, ktorá pretrváva. Rovnako ako hlas ženy, ktorú svet dodnes nazýva jednoducho La Divina – Božská.

Román Diva Maria Callas patrí do obľúbenej série „Významné ženy, ktoré menia svet“, v ktorej autorky približujú osudy ikonických postáv minulého storočia. Už vyšli Frida Khalo, Kráľovná Alžbeta II., Maria Montessori, Coco Chanel a Simone de Beauvoir. Autorky sa opiera o skutočné udalosti, no dopĺňajú ich fikciou a citom pre psychológiu postáv.

