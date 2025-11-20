Expertka na spánok varuje: Toto sa stane s vaším telom, keď budete spať len šesť hodín denne
Animovaná postava je najhorším scenárom, ak robíte v rámci spánku všetko zle.
Koľko hodín by mal človek spať, aby sa cítil fit? Touto otázkou sa odborníci zaoberajú už roky a na jednoznačnej odpovedi sa nevedia zhodnúť, no často skloňujú osem hodín spánku, ktorých je kľúčových pre zdravie mozgu. Podľa novej štúdie britského predajcu postelí Benson for Beds mnohí ľudia spia v priemere len šesť hodín a 24 minút každú noc.
Expertka na spánok Sophie Bostocková pre Daily Mail upozorňuje, že aj keď sa človeku môže zdať, že toľko spánku stačí, môže to mať dlhodobé následky. Doktorka vytvorila obraz ženy, aby ukázala, ako by vyzerala v roku 2050, ak by dovtedy každú noc spala len šesť hodín denne. Výsledok mnohých prekvapil.
Zlá pleť, obezita, oslabený mozog
Animovaná postava Hannah má 45 rokov, no vyzerá oveľa staršie. Podľa expertky môže žena na obrázku trpieť krátkodobými výpadkami pamäti, oveľa rýchlejším starnutím pleti a obezitou. To všetko kvôli jej spánkovým návykom. Experti na spánok vytvorili Hannah na základe údajov, ktoré vedci publikovali v prestížnych akademických časopisoch od roku 2010. V nich dokázali, že nedostatok spánku má fyzické a viditeľné dopady na mozog, imunitný systém, svaly, pokožku, zrak a napríklad aj na kvalitu vlasov.
„Hannah je najhorší scenár predpovedajúci, čo by sa s niekým mohlo stať, ak by robil v rámci spánku všetko zle,“ povedala pre Daily Mail Lisa Richards, marketingová riaditeľka spoločnosti Bensons. Podľa doktorky Bostockovej by Hannah po desaťročiach krátkeho spánku mohla trpieť ekzémom, nedokázala by kontrolovať pocit hladu a sýtosti a mohla by žiť v chronickej bolesti.
Sedem rád
„Hanna je ilustráciou holistického dopadu spánku na udržanie celkového zdravia. Štúdie ukazujú, že dlhodobý nedostatok spánku vedie k vyššiemu riziku vzniku obezity, srdcových chorôb a cukrovky 2. typu,“ vysvetlila doktorka Bostocková a odkázala na mnohé štúdie, ktoré dokazujú, ako nedostatok spánku zasahuje do nášho cirkadiánneho rytmu, 24-hodinového cyklu, ktorý ovláda naše telo.
Doktorka verí, že vyššie spomenutým ťažkostiam by sa dalo predísť, ak by ľudia svojmu telu dopriali kvalitný a dlhší spánok. Bostocková zostavila sedem rád, vďaka ktorým sa dopracujete k dobrému spánku, ktorý vám nezničí zdravie.