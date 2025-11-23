Podľa dominantnej Boženy si hľadal všetky ženy. Václav Havel sa radikálne zmenil po druhej svadbe
Milenka mu manželstvo ohrozila iba raz.
„Vašku, ty chceš byť prezidentom? Ty si sa snáď zbláznil.“ To bola prvá reakcia Olgy Havlovej, keď jej manžel Václav Havel oznámil svoje ambície viesť Československo. A hoci sa verejnosť sústredila najmä na jeho politické postoje a disidentskú minulosť, Havel mal aj druhú, menej známu stránku – bol mužom mnohých žien a emócií. Podľa jednej z jeho mileniek „na ženy pôsobil ako mucholapka“, dokázal vzbudiť fascináciu, kombinujúcu materinskú náklonnosť so silou erotickej príťažlivosti. Tento paradoxný erós spolu s jeho nesmelosťou a zároveň rozhodnosťou tvorili obraz človeka, ktorý sa stal ikonou, no zároveň zostával mužom plným protikladov a ľudských slabostí.
Žena v zákulisí
Historici sa zhodujú v jednom – najdôležitejšou ženou, ktorá formovala Václava Havla, bola jeho mama Božena. „Len málokto pozná jeho rodinné a priateľské väzby. Len málo sa vie o tom, v akom prostredí vyrastal muž, ktorý zásadne ovplyvnil dejiny Česka. Alebo sa naopak Havlovo súkromie oddeľuje od jeho verejného života. Obe životné dráhy pritom úzko súvisia,“ upozornila pre Aktuálne.cz archivárka Gabriela Romanová, podľa ktorej by Václav Havel nikdy nebol tým, kým sa stal, nebyť „ženy v zákulisí“ Boženy Havlovej.
„Nesedieť na zadku a neustále sa zaoberať akoukoľvek zmysluplnou činnosťou.“ To bolo heslo, ktoré sa v rodine Havlovcov dedilo z generácie na generáciu a Božena Havlová robila všetko preto, aby jej dvaja synovia pokračovali v tomto odkaze. Z rodinných albumov, ale aj z didaktických pomôcok je zrejmé, že svojich synov veľmi cieľavedomo, no zároveň láskavo viedla k jasne vytýčenému cieľu: aby mali radi učenie a školu.
Dominantná matka
„Bola veľmi ambiciózna (v tom najlepšom zmysle slova) a na svojich chlapcov kládla pomerne veľké nároky. Tým cieľom pre nich bolo štúdium na niektorej z popredných európskych – najskôr britských – univerzít. A nebyť komunistického prevratu v roku 1948, určite by sa tam obaja chlapci dostali,“ uviedol Havlov životopisec Daniel Kaiser a dodal, že Božena svojich synov vzdelávala zábavnou formou, izolovala ich od dobovej propagandy a vychovávala ich v slobodnom duchu. Nič vraj nenechala na náhodu a obetovala tomu aj svoj talent výtvarníčky a módnej návrhárky. Božena Havlová umrela predčasne ako 58-ročná na zákernú chorobu a posledné slová venovala svojim synom: „Chcela by som nebyť. Veď môj životný úkol matky som už splnila.“
Václav Havel neskôr otvorene priznal, že všetky ženy vo svojom živote si vyberal podľa dominantnej mamičky.